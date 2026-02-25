Армия РФ потеряла огневую мощь и 200 кв. км территории из-за отключения Starlink 2 25.02.2026, 20:33

У оккупантов остались рации, кабели и голуби.

«Интернета нет ни у кого. Все упало, все упало», – жаловался российский солдат после того, как американская компания SpaceX Илона Маска по просьбе Украины отключила все терминалы Starlink, работавшие на передовой в оккупационных частях. «Черт! Похоже, они отключили все «Старлинки», – кричал другой солдат. – Связи нет, совсем нет. Картинки не передаются».

Репортеры из изданий медиахолдинга Axel Springer получили доступ к записям перехваченных переговоров российских военных, сделанных ВСУ, пишет входящее в него Politico. Они свидетельствуют о панике, охватившей оккупационные войска, которые за последние два года с помощью контрабандных терминалов Starlink обеспечили себя современной спутниковой связью. Она использовалась для координации боевых действий, нанесения артиллерийских и беспилотных ударов, разведки и пр. Потеря этой связи ограничила возможности армии, дав украинским войскам шанс для контрнаступления, пишет Politico на основании перехватов. Хотя оно не изменило кардинально ситуацию на фронте, за несколько дней после отключения Starlink ВСУ смогли отбить около 200 кв. км на юго-восточном направлении, следует из данных Института изучения войны (ISW).

Кроме того, российская армия потеряла в огневой мощи. «В тот же день, когда был отключен Starlink, артиллерийский и минометный обстрел резко сократился. Также внезапно уменьшилось количество атак с помощью беспилотников и FPV-дронов, — рассказал оператор воздушной разведки с позывным Мустанг из бригады «Буревой». – С тех пор также осложнилась координация между их подразделениями».

Хотя интенсивность артиллерийского огня со стороны России с тех пор частично восстановилась, обстрел ведется в основном по уже известным, давно нанесенным на карты позициям вблизи передовой, говорят украинские военные. Таким образом, российские подразделения как минимум частично лишились оперативных возможностей быстро реагировать на действия противника.

В начале войны ВСУ имели преимущество, располагая предоставленной Маском связью.

Спутниковый интернет стал «одним из самых важных, если не самым важным компонентом» военной стратегии Украины, сделав поле боя «полупрозрачным» и позволяя быстро координировать нанесение ударов, поясняет военный эксперт Франц-Стефан Гади, советник европейских правительств и спецслужб, регулярно посещающий украинские воинские части.

Но с начала 2024 года терминалы стали появляться и у российских войск – их завозили через третьи страны. В России появилась целая сеть интернет-магазинов, предлагавших технику Starlink «для СВО». Хотя работа терминалов в России запрещена, на оккупированных территориях они находились как бы в Украине, поэтому Starlink их не блокировала. В захваченном городе Кременная Луганской области был даже магазин, где солдаты могли их купить с 2024 года.

Ими пользовались не только артиллерийские расчеты и операторы дронов. Мини-терминалы Starlink в рюкзаках носили даже пехотинцы, рассказал Мустанг: «Мы их находили практически на каждой российской позиции вдоль линии соприкосновения. В какой-то момент казалось, что у русских было больше устройств, чем у нас».

В начале февраля бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров, назначенный тогда министром обороны, поручил составить «белые списки» украинских терминалов и затем попросил Маска отключить остальные. Военнослужащие различных украинских частей на передовой подтвердили журналистам, что это дало положительные результаты на поле боя.

Теперь русские ищут замену Starlink и вынуждены гораздо больше полагаться на радиосвязь, что дает дополнительные возможности для перехвата, говорит Мустанг. Ведь, как сказал один из российских солдат после отключения Starlink, все, что у нас осталось, – это рации, кабели и голуби.

