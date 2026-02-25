закрыть
25 февраля 2026, среда, 21:12
В Брестской области уже начались весенние паводки

  • 25.02.2026, 20:53
В Брестской области уже начались весенние паводки

Видео.

В деревне Старое Село под Брестом под угрозой оказался будущий урожай клубники из-за подтопления одного из хозяйств. Фермеры показали в социальных сетях масштабы разлива воды и рассказали, что вынуждены спасать грядки, как только могут, пишет Tochka.by.

Вода в некоторых местах даже перекрывала возвышения с растениями, а возможности её откачать не было. Чтобы уменьшить уровень воды, хозяева перераспределили её в другие ряды и дополнительно прокопали траншеи. По словам автора видео, за ночь воды стало меньше примерно на 17 сантиметров, но на полный её уход требуется время.

@fermer_staroe.selo #деревня #поле #клубника #рекомендации ♬ оригинальный звук - fermer_staroe.selo

@fermer_staroe.selo #поле #рекомендации #клубника #потоп 2026#деревня ♬ оригинальный звук - fermer_staroe.selo

Хотя такая ситуация неприятна для посадок, она не считается критической, так как земля ещё сильно промерзла и вода в неё почти не впитывается. Однако ожидается потепление до +10 °C, поэтому необходимо как можно скорее избавиться от лишней влаги.

Видео с подтопленными грядками собрало большое количество просмотров и вызвало дискуссии. Часть пользователей сомневалась в его актуальности, так как во многих регионах еще лежит снег. Однако в этом районе плюсовая температура держалась уже с 21 февраля, поэтому нет сомнений, что ролик был записан недавно.

Ранее подобными роликами поделился также пользователь тиктока из Малоритского района.

@artem20_brest

♬ suara asli - giennosoundana - Gienno Soundana

@artem20_brest

♬ New Gladiator - Mhobold

