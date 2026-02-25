В Брестской области уже начались весенние паводки
- 25.02.2026, 20:53
Видео.
В деревне Старое Село под Брестом под угрозой оказался будущий урожай клубники из-за подтопления одного из хозяйств. Фермеры показали в социальных сетях масштабы разлива воды и рассказали, что вынуждены спасать грядки, как только могут, пишет Tochka.by.
Вода в некоторых местах даже перекрывала возвышения с растениями, а возможности её откачать не было. Чтобы уменьшить уровень воды, хозяева перераспределили её в другие ряды и дополнительно прокопали траншеи. По словам автора видео, за ночь воды стало меньше примерно на 17 сантиметров, но на полный её уход требуется время.
Хотя такая ситуация неприятна для посадок, она не считается критической, так как земля ещё сильно промерзла и вода в неё почти не впитывается. Однако ожидается потепление до +10 °C, поэтому необходимо как можно скорее избавиться от лишней влаги.
Видео с подтопленными грядками собрало большое количество просмотров и вызвало дискуссии. Часть пользователей сомневалась в его актуальности, так как во многих регионах еще лежит снег. Однако в этом районе плюсовая температура держалась уже с 21 февраля, поэтому нет сомнений, что ролик был записан недавно.
Ранее подобными роликами поделился также пользователь тиктока из Малоритского района.
