25 февраля 2026, среда
Юрий Бутусов: У нас есть силы для разгрома российских оккупантов

  • Юрий Бутусов
  • 25.02.2026, 21:21
Юрий Бутусов

Только после этого станут возможны любые разговоры о мире.

Переговоры о мире, которые будут эффективны, начнутся только после того, как мы остановим россиян и в течение нескольких месяцев они не смогут сделать ни шагу вперед. Все остальное – информационный шум, жвачка, которой кормят общество, чтобы люди не думали о реальных проблемах, а верили, что нужно еще немного потерпеть – две-три недели, и все само собой успокоится и рассосется.

Нет, проблемы не исчезнут. Основная проблема – в том, что нам не хватает ответственности и честности для остановки фронта, остановки российского наступления и разгрома российских оккупантов. У нас есть силы для этого. У нас есть для этого люди. Нам нужны изменения, чтобы этого добиться.

Только после этого станут возможны любые разговоры о мире.

Юрий Бутусов, Facebook

