Юрий Бутусов: У нас есть силы для разгрома российских оккупантов
- Юрий Бутусов
- 25.02.2026, 21:21
Только после этого станут возможны любые разговоры о мире.
Переговоры о мире, которые будут эффективны, начнутся только после того, как мы остановим россиян и в течение нескольких месяцев они не смогут сделать ни шагу вперед. Все остальное – информационный шум, жвачка, которой кормят общество, чтобы люди не думали о реальных проблемах, а верили, что нужно еще немного потерпеть – две-три недели, и все само собой успокоится и рассосется.
Нет, проблемы не исчезнут. Основная проблема – в том, что нам не хватает ответственности и честности для остановки фронта, остановки российского наступления и разгрома российских оккупантов. У нас есть силы для этого. У нас есть для этого люди. Нам нужны изменения, чтобы этого добиться.
Юрий Бутусов, Facebook