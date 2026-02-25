Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев3
25.02.2026
- 2,202
Опрос.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев к публичным лицам.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos.
С показателем 63% лидером доверия среди публичных лиц стал Залужный.
На втором месте — боксер Александр Усик — ему доверяют 56% опрошенных.
На третьем месте оказался руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов с показателем доверия 55%.
Президент Владимир Зеленский занимает четвертое место - ему доверяют 49% опрошенных, не доверяют 38%.
29% считают, что страна движется в правильном направлении, 37% считают, что страна движется в неправильном направлении, остальные 34% не определились.
Кроме того, авторы исследования отмечают, что правительственные перестановки не оправдали надежд на восстановление доверия: негативное отношение выразили 45% граждан, тогда как положительное — только 32%.
В рамках исследования было опрошено 2003 граждан Украины избирательного возраста (18 лет и старше), проживающих на подконтрольных правительству территориях Украины.