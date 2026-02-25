Летающие такси от Uber готовятся к старту 25.02.2026, 22:12

Ими будет управлять живой пилот.

Uber вот-вот поднимется в небо. Компания только что показала, как будет выглядеть ее сервис бронирования аэротакси Uber Air, запуск которого планируется в Дубае уже в этом году, пишет New Voice.

Процесс максимально знакомый: вы открываете приложение, вводите адрес, и если маршрут подходит, выбираете опцию перелета.

Система сама вызовет вам премиальное авто Uber Black, которое довезет до ближайшей взлетной площадки. Далее — полет, а после приземления вас встретит другая машина, чтобы довезти до финальной точки, пишет издание engadget.

В воздух пассажиров будут поднимать электрические аппараты компании Joby Aviation. Они созданы специально для городских условий, вмещают четырех человек с багажом и имеют салон размером с просторный внедорожник. Благодаря панорамным окнам вид обещают роскошный.

Характеристики тоже приличные: скорость до 320 км/ч и запас хода около 160 километров. За безопасность отвечают сразу четыре аккумуляторных блока и компьютер с тройным резервированием.

Самое интересное — это цена. Аппараты пока не автономные, ими будет управлять живой пилот. Казалось бы, труд пилота стоит в разы дороже работы обычного таксиста-контрактника. Но в Uber упорно убеждают: полет обойдется клиенту примерно в ту же сумму, что и обычная поездка на Uber Black.

Дубай — это лишь разминка. Joby Aviation уже завершает сертификацию в США и мечтает запуститься в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, а также в Великобритании и Японии. В прошлом году в США даже подписали указы о создании пилотной программы для тестирования такого транспорта.

Однако авиационные эксперты настроены крайне скептически. Роберт Дитчи, известный летчик-испытатель из Лос-Анджелеса, прямо заявляет: в американских мегаполисах этому сервису ничего не светит.

Во-первых, это опасно. «У нас уже падали вертолеты на крыши зданий и просто на людей. Это огромный риск», — предупреждает он. Во-вторых, математика просто не сходится. Эксперт убежден, что сделать массовые аэротакси экономически выгодными без безумных государственных субсидий просто невозможно.

