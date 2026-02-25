закрыть
Польша – крупнейший производитель бытовой техники

  • 25.02.2026, 23:02
  • 1,478
Страна-соседка Беларуси на втором месте после Китая.

В 2025 году Польша сохранила за собой второе место по объему экспорта крупной бытовой техники после Китая и статус ведущего производителя в Европейском союзе, передает «Польское радио».

Польша сохраняет вышеуказанные позиции, несмотря на закрытие пяти заводов в прошлом году. Это сократило их число до тридцати, что также привело к сокращению занятости в этом секторе и снижению производства на 4% по сравнению с 2024 годом.

Радослав Май из Ассоциации работодателей предприятий бытовой техники APPLiA заявил, что в прошлом году польские заводы произвели в общей сложности более 26 млн единиц крупной и малой бытовой техники.

«Что касается основных продуктов крупной бытовой техники, то к ним относятся, прежде всего, стиральные машины, посудомоечные машины, сушилки для белья, а также холодильники», — сказал Радослав Май.

Что касается занятости, то в общей сложности польская промышленность бытовой техники напрямую или косвенно обеспечивает работой около 100 тыс. человек.

