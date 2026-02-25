закрыть
26 февраля 2026, четверг
Слуцкие фермеры, которые поразили всех огромным куском сала, ставят новые рекорды

  • 25.02.2026, 23:24
  • 1,020
Слуцкие фермеры, которые поразили всех огромным куском сала, ставят новые рекорды

Видео.

Молодые фермеры из Слуцкого района уже однажды удивили белорусов огромным куском сала толщиной 5 сантиметров. Теперь они продемонстрировали уже новый — иначе как «здоровенный» его не назовешь, заметили «Сильные новости».

В кадре парень придерживает кусок, а девушка замеряет рулеткой: получилось 160 сантиметров в длину и 55 — в ширину.

«Потом будут спрашивать, где такие мамонты водятся», — с улыбкой говорит девушка.

Ролик пары в инстаграме набрал больше 2 миллионов просмотров и почти 2 тысячи комментариев. Зрители наперебой шутят насчет размеров кабанчика, из которого сделали такой «кусочек».

«Можно из него столешницу сделать»;

«Вы там динозавра на сало пустили, нелюди?»;

«Меняю этот ковер на ковер из Узбекистана 5 на 11»;

«Я, получается, белорусский кабанчик, такого же размера».

