Слуцкие фермеры, которые поразили всех огромным куском сала, ставят новые рекорды 1 25.02.2026, 23:24

1,020

Видео.

Молодые фермеры из Слуцкого района уже однажды удивили белорусов огромным куском сала толщиной 5 сантиметров. Теперь они продемонстрировали уже новый — иначе как «здоровенный» его не назовешь, заметили «Сильные новости».

В кадре парень придерживает кусок, а девушка замеряет рулеткой: получилось 160 сантиметров в длину и 55 — в ширину.

«Потом будут спрашивать, где такие мамонты водятся», — с улыбкой говорит девушка.

Ролик пары в инстаграме набрал больше 2 миллионов просмотров и почти 2 тысячи комментариев. Зрители наперебой шутят насчет размеров кабанчика, из которого сделали такой «кусочек».

«Можно из него столешницу сделать»;

«Вы там динозавра на сало пустили, нелюди?»;

«Меняю этот ковер на ковер из Узбекистана 5 на 11»;

«Я, получается, белорусский кабанчик, такого же размера».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com