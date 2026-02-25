Слуцкие фермеры, которые поразили всех огромным куском сала, ставят новые рекорды

Слуцкие фермеры, которые поразили всех огромным куском сала, ставят новые рекорды1
- 25.02.2026, 23:24
- 1,020
Видео.
Молодые фермеры из Слуцкого района уже однажды удивили белорусов огромным куском сала толщиной 5 сантиметров. Теперь они продемонстрировали уже новый — иначе как «здоровенный» его не назовешь, заметили «Сильные новости».
В кадре парень придерживает кусок, а девушка замеряет рулеткой: получилось 160 сантиметров в длину и 55 — в ширину.
«Потом будут спрашивать, где такие мамонты водятся», — с улыбкой говорит девушка.
Ролик пары в инстаграме набрал больше 2 миллионов просмотров и почти 2 тысячи комментариев. Зрители наперебой шутят насчет размеров кабанчика, из которого сделали такой «кусочек».
«Можно из него столешницу сделать»;
«Вы там динозавра на сало пустили, нелюди?»;
«Меняю этот ковер на ковер из Узбекистана 5 на 11»;
«Я, получается, белорусский кабанчик, такого же размера».