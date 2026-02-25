закрыть
Украинский дрон «Королева Шершней» разбил 28 укрытий российских оккупантов

  • 25.02.2026, 23:54
Украинский дрон «Королева Шершней» разбил 28 укрытий российских оккупантов

Видеофакт.

Пилоты «Cursed Empire» с помощью дронов «Королева Шершней» поразили укрытия оккупантов в зоне своей ответственности.

Воины осуществили 28 сбросов с 17-дюймового беспилотника.

Среди ключевых преимуществ «Королевы Шершней»:

возможность быстрого ремонта прямо в поле;

максимальная скорость - 160 км/ч;

дальность полета - до 20 км;

продолжительность полета - 25 минут;

вес боевой части - до 9 кг.

Дрон комплектуется двумя аккумуляторами 6s4p и системой сброса.

Кадры боевой работы БПЛА бойцы обнародовали в соцсетях.

