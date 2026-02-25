Украинский дрон «Королева Шершней» разбил 28 укрытий российских оккупантов
- 25.02.2026, 23:54
Видеофакт.
Пилоты «Cursed Empire» с помощью дронов «Королева Шершней» поразили укрытия оккупантов в зоне своей ответственности.
Воины осуществили 28 сбросов с 17-дюймового беспилотника.
Среди ключевых преимуществ «Королевы Шершней»:
возможность быстрого ремонта прямо в поле;
максимальная скорость - 160 км/ч;
дальность полета - до 20 км;
продолжительность полета - 25 минут;
вес боевой части - до 9 кг.
Дрон комплектуется двумя аккумуляторами 6s4p и системой сброса.
Кадры боевой работы БПЛА бойцы обнародовали в соцсетях.