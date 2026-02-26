закрыть
26 февраля 2026, четверг, 6:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Великобритания анонсировала новые меры против обхода санкций против России

  • 26.02.2026, 6:12
Великобритания анонсировала новые меры против обхода санкций против России

Лондон продолжит усиливать давление на Москву.

Министр торговли Великобритании Крис Брайант анонсировал принятие законодательства, которое должно решить проблему обхода санкций против российской нефти.

Об этом сообщает Sky News .

Во время слушаний в Палате общин министр торговли заявил, что правительство работает над законопроектом для решения проблемы российской сырой нефти, которая перерабатывается в других странах и в конечном итоге попадает в Великобританию, несмотря на действующие ограничения.

Парламентарии подняли вопрос о подсанкционных российских нефтяных танкерах, которые продолжают движение в проливе Ла-Манш.

Брайант ответил, что Россия пытается избегать и обходить все санкции, поэтому существует необходимость постоянно пересматривать и обновлять действующие ограничения.

По его словам, в результате санкций 99,6% российского импорта в страну прекратилось.

Брайант добавил, что Великобритания должна продолжать усиливать давление на Россию, пока продолжается ее война в Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип