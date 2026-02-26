Великобритания анонсировала новые меры против обхода санкций против России 26.02.2026, 6:12

Лондон продолжит усиливать давление на Москву.

Министр торговли Великобритании Крис Брайант анонсировал принятие законодательства, которое должно решить проблему обхода санкций против российской нефти.

Об этом сообщает Sky News .

Во время слушаний в Палате общин министр торговли заявил, что правительство работает над законопроектом для решения проблемы российской сырой нефти, которая перерабатывается в других странах и в конечном итоге попадает в Великобританию, несмотря на действующие ограничения.

Парламентарии подняли вопрос о подсанкционных российских нефтяных танкерах, которые продолжают движение в проливе Ла-Манш.

Брайант ответил, что Россия пытается избегать и обходить все санкции, поэтому существует необходимость постоянно пересматривать и обновлять действующие ограничения.

По его словам, в результате санкций 99,6% российского импорта в страну прекратилось.

Брайант добавил, что Великобритания должна продолжать усиливать давление на Россию, пока продолжается ее война в Украине.

