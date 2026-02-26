Великобритания анонсировала новые меры против обхода санкций против России
- 26.02.2026, 6:12
Лондон продолжит усиливать давление на Москву.
Министр торговли Великобритании Крис Брайант анонсировал принятие законодательства, которое должно решить проблему обхода санкций против российской нефти.
Об этом сообщает Sky News .
Во время слушаний в Палате общин министр торговли заявил, что правительство работает над законопроектом для решения проблемы российской сырой нефти, которая перерабатывается в других странах и в конечном итоге попадает в Великобританию, несмотря на действующие ограничения.
Парламентарии подняли вопрос о подсанкционных российских нефтяных танкерах, которые продолжают движение в проливе Ла-Манш.
Брайант ответил, что Россия пытается избегать и обходить все санкции, поэтому существует необходимость постоянно пересматривать и обновлять действующие ограничения.
По его словам, в результате санкций 99,6% российского импорта в страну прекратилось.
Брайант добавил, что Великобритания должна продолжать усиливать давление на Россию, пока продолжается ее война в Украине.