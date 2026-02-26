Партизаны превратили антенны РЭБ врага в Крыму в бесполезный металлолом 26.02.2026, 8:07

1,564

Украинские дроны могут лететь свободно.

Партизаны «АТЕШ» провели успешную диверсию под Севатсополем, посвященную «Дню сопротивления оккупации Крыма». Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в том числе мешающие работе украинских дронов.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» в Telegram.

Речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы - антеннах РЭБ. Оборудование находилось на вышке возле села Гончарное.

«Эта вышка была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали помехи для наших дронов в секторе. Агенты «АТЕШ» подожгли релейные шкафы у основания вышки - именно в них расположена силовая электроника и высокочастотные кабели. При их повреждении антенны на вершине превращаются в бесполезный металлолом: сигнал просто не доходит», - написали в движении партизанов.

Также сообщается, что восстановить такое оборудование крайне сложно, дорого и долго.

В результате успешной диверсии работа вражеской РЭБ в районе полностью прекращена.

«Это открыло воздушный коридор для эффективного применения беспилотников Сил обороны Украины. Рядом расположены военные объекты, которые теперь стали легкой мишенью для СОУ», - добавили в «АТЕШ».

А именно речь идет о таких объектах:

• 58-й ЦМТО - склады неприкосновенного запаса техники связи ЧФ РФ;

• Запасной командный пункт Черноморского флота «Алсу-2»;

• 15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.

«Мы продолжаем методично выключать рубильник оккупантам, расчищая небо для Сил обороны Украины», - подытожили партизаны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com