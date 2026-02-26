США требуют бессрочной ядерной сделки с Ираном

США требуют бессрочной ядерной сделки с Ираном2
- 26.02.2026, 8:13
«До конца жизни».
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на частной встрече заявил, что любая сделка с Ираном должна бессрочно ограничивать ядерную программу Тегерана.
Об этом сообщает Axios.
«Мы начинаем с иранцев, исходя из предпосылки, что у них нет положений об ограничении срока действия соглашения. Независимо от того, заключим мы сделку или нет, наша предпосылка такова: вы должны вести себя подобающим образом до конца своей жизни», - сказав Уиткофф на встрече с донорами AIPAC 24 февраля в Вашингтоне, цитируют его источники.
Также спецпредставитель Трампа сказал, что в настоящее время переговоры США и Ирана сосредоточены на ядерных вопросах.
Но даже если сделка будет достигнута, администрация Трампа хотела бы провести дополнительные переговоры по иранской ракетной программе и поддержке прокси-ополчений.
На этом этапе, говорит Уиткофф, США хотели бы, чтобы к переговорам присоединились и другие страны региона.
Он уточнил, что в ходе нынешних переговоров ключевыми вопросами являются способность Ирана обогащать уран и судьба уже существующих запасов обогащенного урана страны.
Кроме того, на прошлой неделе глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью с CBS, что Иран мог бы подписать «лучшую» сделку, которая гарантировала бы, что ядерная программа страны «навсегда останется мирной».
Ожидается, что в четверг 26 февраля в Женеве состоится новая встреча посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Они подобно обсудят предложение по ядерной сделке, разработанное Ираном.
Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что политическое руководство Ирана «одобрило» это предложение, но неясно, передали ли иранцы его уже в США.
Встреча в Женеве, вероятно, станет последним шансом на дипломатический прорыв. Сообщение, которое Кушнер и Уиткофф передадут Трампу, существенно повлияет на решение президента: продолжать переговоры или отдать приказ о военной кампании против Ирана.
Axios также напомнило, что согласно сделке 2015 года, которую Трамп отменил - большинство ограничений на ядерную программу истекали в течение 8-25 лет после его подписания.