Горят торговые центры и многоэтажки: РФ атаковала дронами и баллистикой Харьков, Запорожье и Киев 6 26.02.2026, 8:21

3,908

Фото: Запорожская ОВА

Стали известны первые последствия.

В ночь на 26 февраля ВС РФ осуществили массированный комбинированный удар по Украине ракетами и ударными дронами типа «Шахед». В результате атаки в Харькове, Запорожье и Киеве зафиксированы многочисленные повреждения зданий, возгорание торговых центров и многоэтажек.

В частности, в Киеве в Днепровском районе в результате атаки пострадало здание магазина, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Кроме того, в Голосеевском районе столицы произошло возгорание на территории частной усадьбы, а в Печерском районе загорелся 2-этажный частный дом.

В Киевской области во время российской атаки были слышны взрывы, о чем сообщал корреспондент «Фокуса», однако последствия этой атаки для региона на момент публикации материала не были известны.

Последствия российской атаки в Харькове

Две вражеские баллистические ракеты попали по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова и повредили многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборвали провода контактных сетей и перебили газопровод.

Также в городе зафиксировали прямое попадание по жилой многоэтажке в Шевченковском районе.

«В Салтовском районе вражеским ударом разрушен частный жилой дом. На месте пожар и завалы», — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Пожар на месте вражеского удара также вспыхнул в Слободском районе Хакрова.

Кроме того, Терехов отметил, что один из ударов этой ночью пришелся по Центральному парку города.

По словам начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, по предварительной информации, враг массированно атаковал Харьков 17 БпЛА и двумя ракетами.

На момент публикации материала в городе в результате российской атаки было известно о по меньшей мере девяти пострадавших.

Разрушения и пожары в Запорожье

В Запорожье россияне попали в два торговых центра, сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Также загорелись сразу несколько этажей жилой многоэтажки, в которую попали россияне.

Всего, по словам Федорова, по городу было нанесено 12 вражеских ударов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели работают на 5 адресах в Запорожье:

в одной девятиэтажке горят квартиры на 7 и 8 этажах;

в другой — повреждены квартиры, балконы и остекление без дальнейшего горения;

в торговом центре возник пожар на площади 60 кв. м;

поврежден частный дом;

попадание повлекло повреждение крыши еще одного ТЦ.

«Чрезвычайники ликвидируют последствия обстрела, проводят поиск пострадавших и оказывают помощь», — отметили в ГСЧС.

На момент публикации материала было известно о шести раненых в Запорожье, однако российские удары по Украине продолжались.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com