Папа Римский выступил с неожиданным требованием к священникам
- 26.02.2026, 8:30
Оно касается искусственного интеллекта.
Папа Римский Лев XIV потребовал от священников не использовать искусственный интеллект при подготовке текстов для проповедей для верующих.
Об этом сообщает Vatican News.
В частности Папа Римский выдвинул священникам требование «войти в реальную жизнь» и «воздержаться от соблазна готовить проповеди с помощью искусственного интеллекта», поскольку ИИ и интернет нужно использовать осторожно.
«Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект также нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность», - сказал он.
При этом Папа Римский напомнил, что проповедники «делятся верой», когда произносят проповеди. ИИ, по его мнению, не может «делиться верой» с людьми.
«Если мы можем предложить служение, которое инкультурируется в месте, в приходе, где мы работаем, люди хотят видеть вашу веру, ваш опыт познания и любви к Иисусу Христу», - добавил он.