Зеленский заявил о победе Украины в войне 1 26.02.2026, 8:41

2,098

Владимир Зеленский

Москва не изменила курс Киева, не сменила флаг и не оккупировала страну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина победила в войне начатой Россией, так как Москва не изменила курс Киева, не сменила флаг и не оккупировала страну.

Об этом сообщает Fox News.

«Россия не смогла и не сможет нас оккупировать. Они не победили. И для нас это победа. Мы защитили нашу независимость и свободу. Мы смогли. Они не изменили наш геополитический курс. Они не изменили страну. Они не заменили наш флаг своим флагом. Это очень важные вещи. Поэтому я этим горжусь», - сказал президент.

Он выразил уверенность, что Москва теперь действительно признает, что начатая война была большой ошибкой.

Также Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин намерено использует переговорный процесс для продвижения своих наступательных целей. По его словам, Путин играет с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отложить любые переговоры.

«Путин понимает только силу. Он действительно понимает, что такое давление. И поэтому, я думаю, он выбрал вежливую манеру разговора с американцами. И я думаю, что они играют в эту игру. Они пытаются играть с президентом США... Ему (Путину - ред.) нужно отложить любые переговоры», - добавил Зеленский.

Что еще говорил Зеленский о победе

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский дал интервью изданию BBC.

В этой беседе глава государства тоже сделал заявления о победе Украины. Он пояснил, что победа заключается не только в возвращении всех территорий, но и в сохранении людей и независимости.

«Я считаю, что остановить (главу Кремля Владимира Путина - ред.) сегодня и не допустить оккупации Украины - это победа для всего мира. Потому что Путин не остановится на Украине», - отметил Зеленский.

Комментируя конкретно вопрос территорий он пояснил, что есть разные победы. Зеленский уверен, что в будущем Украина вернет все свои земли и это будет победа справедливости.

Но если же пойти и попытаться отбить все территории сейчас, то страна потеряет миллионы людей, а земля без людей - это «ничего».

