В Смоленской области РФ началась паника

Жители Дорогобужа хотят бежать из города после атаки на химзавод.

Ранним утром 25 февраля беспилотники (БПЛА) атаковали Смоленскую область. В результате ударов по предприятию ПАО «Дорогобуж», которое производит аммиак и селитру, начался пожар. Жители города Дорогобуж и окрестных сел в первые же часы после атаки раскупили бутилированную воду и продукты первой необходимости. Губернатор области Василий Анохин пообещал эвакуировать жителей. Но к вечеру 25 февраля никакой эвакуации организовано не был, пишет «Север. Реалии».

«Война и землетрясение одновременно»

Жители Дорогобужа и ближайших к заводу сел Полибино и Ново-Михайловка рассказывают, что атака началась в промежутке между 4.30 и 5 часами утра 25 февраля.

— Мы на улице Мира живем. Еще 5 часов не было, я услышала резкий, скрежечущий такой звук — вдоль дома проехалось что-то, — рассказывает Марина (имена всех собеседников изменены для их безопасности) из Дорогобужа. — Бужу мужа — он, пока я собираю детей, бежит к окну. А там уже над заводом полыхает. Мы думали, что такое, надо ли бежать, потому что в сети ничего еще не было. Что это? На заводе что-то бахнуло? Тогда почему по улицам летает? Через полчаса была такая волна, такой грохот, задребезжало все, что реально думали — землетрясение. Потом окна внутрь квартиры буквально влетели. На месте завода — не просто пожар, а огроменный костер. Сон как рукой сняло, мы начали думать, куда бежать. И точно ли надо именно сейчас, потому что прямо за окном носились беспилотники, а их время от времени сбивали (ракетами, видимо). Сбивали прямо над домом, то есть бежать-то тоже страшно было. А потом стало ясно, что и не получится бежать: все дороги перекрыты.

Позже Следственный комитет и губернатор области подтвердили, что около 30 БПЛА, снаряженные взрывными устройствами, атаковали ПАО «Дорогобуж». Завод находится в 120 километрах к востоку от Смоленска и примерно в ста километрах от Вязьмы.

Официально это предприятие производит минеральные удобрения. Однако аммиачная селитра, которая входит в перечень производства, используется в том числе при изготовлении взрывчатых веществ. Согласно информации на сайте компании, ежегодный выпуск аммиака достигает 810 тысяч тонн, NPK (азот-фосфор-калий) — 850 тысяч тонн, аммиачной селитры — 1,5 млн тонн, азотной кислоты — 1,5 млн тонн. ПАО «Дорогобуж» входит в группу компаний «Акрон», 94% акций которой владеет миллиардер Вячеслав Кантор.

— Завод всегда был под грифом военным, туда сложно устроиться. Моему отцу отказали в свое время, предположительно из-за его судимости, — говорит жительница Смоленска Елена. — А вот другой родственник там работает больше 10 лет. Вернее, работал. Он погиб сегодня (в день атаки). Работал в службе безопасности, у них было спецподразделение, кинулся в цех аммиачный и сгорел. С ним погибли еще двое сослуживцев. И еще работники цехов, где взрывы произошли — там несколько часов полыхают пожары. Технологическая линия, где производили «большой аммиак», уничтожена, говорит тетя. Взрыв прямо в цеху был. Многих [сотрудников завода] вытащили из огня, довезли до районной больницы. Но потом некоторые умерли, уже после госпитализации. Трое спасателей, как мой родственник. Остальные работали в аммиачном цеху.

Прокуратура Смоленской области сообщает о пожарах следующее: «При падении обломков БПЛА на территорию завода произошло возгорание. Повреждены элементы инфраструктуры, здание пожарной части, спецтехника».

«Ведь это катастрофа масштаба региона»

Жители Дорогобужа признаются, что боятся оставаться в родном городе, но обещанной губернатором эвакуации нет.

— Как можно было так халатно относиться к безопасности? Чего ждали? До Украины меньше 200 километров. До Щорса (город в Черниговской области Украины, сейчас его название — Сновск — СР), если по прямой — 150 км от Дорогобужа, — говорит местный житель Сергей. — Завод — военный, по сути, объект. И у них даже защиты от 30 «птичек» нет. А ведь это катастрофа масштаба региона — химреактивы, огонь. Это [аммиачная селитра] же огромная бомба, если смешать с тротилом и динитронафталином. Еще мы малыми взрывами отделались.

Соседка собеседника с улицы Урицкого говорит, что воду отключили во всем районе почти сразу после взрывов.

— Я не понимаю их стратегию спасения. Пока нам все перекрыли, закрыли (даже детсады и школы), воды нет, хлеба в магазинах района уже тоже нет, дороги на выезд перекрыты. Как нас спасать-то будут? Какой именно город или деревню он [губернатор] собрался эвакуировать? — возмущается Светлана.

В деревне Полибино (12 километров от Дорогобужа) говорят, что об эвакуации им ничего неизвестно, но отмечают, что от завода «давно страдают».

— У нас ветер химикатов идет с той стороны. Не знаю, что за фильтры они там ставят, но каждый второй в деревне — астматик. Мы с семьей в итоге из-за этого переехали в Васино, это километров на сто от Дорогобужа в противоположную от Смоленска сторону, — говорит бывший житель Полибино Кирилл. — Сейчас, видимо, к нам будут сгонять (эвакуировать) всех из Полибино и Ново-Михайловки.

«В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — заявил губернатор Василий Анохин.

Какой именно населенный пункт могут эвакуировать, глава региона не уточнил. В радиусе 3−5 километров от завода находятся деревни (с севера на юг по часовой стрелке): Филино, Елисеенки, Пушкарево, Мамыркино, Ново-Михайловское, Егорьево.

Спустя 11 часов после ЧП губернатор области Анохин объявил о ликвидации пожара.

«Проводится проливка небольших очагов тления, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале. — На месте продолжают работать спасатели, дежурят бригады скорой помощи. Из Смоленска выехала бригада клинических психологов, они будут работать с родственниками жертв».

Жители Дорогобужа и окрестных деревень комментировать ЧП спустя несколько часов после взрыва перестали. В частных беседах признаются, что им «настоятельно рекомендуют молчать», угрожая в том числе «статьей за распространение».

В сети продолжают комментировать бывшие жители района или соседних регионов:

«Похоже, уже передумали эвакуировать. Говорят, все потушили уже».

«Один из самых опасных заводов в области, если не самый опасный. Хуже химического оружия. Не дай Бог оттуда аммиак в Днепр попадет (что уже однажды случалось в советское время). Тогда экологическая катастрофа для всего региона».

«Там в сторону Болдино есть деревня Полибино, стоит съездить посмотреть что с людьми за 60 лет делает постоянный поддув от завода. Можно фильмы про зомби снимать».

«Так то 6 часов прошло. Можно подробнее. Создан ли оперштаб, какая ситуация вокруг завода, есть ли утечка аммиака?»

«И глава региона? Главы приграничных регионов заявляют о событиях сразу и выезжают лично на места?»

