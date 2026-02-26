Убит Эль Тули — правая рука самого разыскиваемого наркобарона Мексики
- 26.02.2026, 9:21
Для его ликвидации была проведена целая военная операция.
По данным властей, после воскресной операции, в ходе которой был убит глава картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), Эль Тули предлагал награду в размере 20 000 песо (1100 долларов) за убийство любого военнослужащего, пишет Би-би-си.
Уго Сесар Масияс Уренья, известный как Эль Тули или Эль Тулипан, был правой рукой Эль Менчо и стал главным организатором беспорядков, вспыхнувших после его смерти.
«По данным центральной военной разведки, нам удалось установить, что Уго «H», также известный как Эль Тули, находился в Эль-Грульо, Халиско. Этот человек был логистическим и финансовым координатором, а также главным доверенным лицом Эль Менчо», — заявил министр национальной обороны, генерал Рикардо Тревилья Трехо на пресс‑конференции, в ходе которой была изложена хронология операции против CJNG.
По словам министра безопасности Омара Гарсия Харфуч, пребывая в Эль‑Грульо, Эль Тули руководил перекрытием дорог, поджогами машин, атаками на армейские объекты и подразделения Национальной гвардии, а также на различные бизнесы и государственные учреждения.
«Более того, он обещал по 20 тысяч песо за каждого убитого руками людей из этой преступной группировки военного», — сообщил Харфуч.
Как уточнил Трехо, в ответ власти подняли в воздух аэромобильное спецподразделение Бригады парашютных стрелков.
Эль Тули попытался скрыться на машине и, по предварительным данным, открыл огонь по прибывшим для его задержания сотрудникам, которые в ответ застрелили его.
У Уреньи при себе было несколько видов оружия, более 7,2 миллиона песо (418 тысяч долларов) и почти 1 миллион долларов.
В столкновениях с правоохранительными органами погибли также 33 других предполагаемых преступника, связанных с CJNG.
Кто такой Эль Тули?
Как сообщает газета Milenio, в материалах министерских расследований и разведывательных сводках Уго Сесар Масияс Уренья проходит как один из самых близких оперативных соратников покойного Немесио Осегера Сервантеса.
Это подтверждают и посвященные Эль Тули наркокорридо — песни популярного в некоторых регионах Мексики жанра, который восхваляет наркоторговцев и подробно рассказывает об их жизни.
По данным Milenio, в утекших документах и показаниях задержанных наемников Эль Тули фигурирует как прямой руководитель ударных ячеек, игравших ключевую роль в контроле территорий.
По словам властей, Уренья не был официально назначен преемником Эль Менчо, но быстро взял на себя оперативный контроль над картелем после смерти лидера.