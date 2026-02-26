Трамп заявил Зеленскому о желании закончить войну через месяц 26.02.2026, 9:31

Фото: Getty Images

Разговор был очень дружеским и продлился полчаса.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет добиться завершения войны в Украине как можно скорее, сообщили Axios осведомленные о звонке источники.

По их словам, Зеленский выразил надежду, что мирное соглашение будет подписано до конца 2026 года, однако Трамп отметил, что военные действия длятся слишком долго и что он хочет, чтобы они закончились через месяц.

Собеседники портала уточнили, что разговор между Трампом и Зеленским, который состоялся накануне вечером, 25 февраля, был очень дружеским и продлился полчаса.

Украинский президент поблагодарил главу Белого дома за помощь и сказал, что только он может заставить Путина остановить войну. После этого президенты двух стран обсудили трехстороннюю встречу с Путиным.

По итогам разговора Зеленский заявил, что в начале марта планируется провести трехстороннюю встречу Украины, США и России. «Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов», — отметил украинский лидер. При этом Зеленский в очередной раз подчеркнул, что только на личной встрече с Путиным «можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну».

До этого третий с начала года раунд переговоров между Украиной, США и Россией планировалось провести в конце февраля. Однако источники российского госагентства ТАСС сообщили, что встреча была перенесена, а новые место и время переговоров пока обсуждаются. По какой причине встречу перенесли, не уточнялось. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне заявил, что новый раунд переговоров может пройти в течение ближайших десяти дней.

Между тем, по данным источников «Верстки», в Кремле не ждут окончания войны в результате трехсторонних переговоров и готовятся проводить выборы в Госдуму в сентябре этого года в условиях военной повестки. По словам собеседников издания, позиция российских переговорщиков не изменилась, поскольку «цели СВО» не достигнуты. При этом сами переговоры в Кремле рассматриваются как «инструмент для сдерживания эскалации конфликта». «Пока переговариваемся, у Украины нет «Томагавков», грубо говоря», — пояснил один из источников.

