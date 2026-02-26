CNN: Топ-генерал США маневрирует между конфликтом с Трампом и планированием войны против Ирана 2 26.02.2026, 9:46

2,244

Дэн Кейн

Фото: Getty Images

Риторика генерала контрастирует с публичными заявлениями президента США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн оказался в центре сложного политического и военного балансирования: с одной стороны – давление со стороны президента Дональда Трампа с требованием подготовить варианты ударов по Ирану, с другой – беспокойство по поводу масштабов, рисков и возможных потерь в случае крупной операции.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, Кейн в последние недели проводил закрытые встречи в Пентагоне, избегая традиционного формата заседаний в специальном зале «Танк», чтобы минимизировать риск утечек информации. Во время внутренних обсуждений он подчеркивал сложность потенциальной кампании против Ирана и возможные последствия для американских войск.

Разногласия с Белым домом

Риторика генерала контрастирует с публичными заявлениями Трампа, который неоднократно предполагал, что военная операция против Ирана может быть быстрой и успешной. Президент заявил в соцсетях, что Кейн «знает только одно – как побеждать» и в случае приказа «возглавит наступление».

В Белом доме подчеркивают, что генерал предоставляет президенту «полный спектр вариантов» без политических предпочтений. Пресс-секретарь администрации отметила, что окончательные решения принимает глава государства.

Впрочем, по словам источников, во время одного из заседаний в Ситуационной комнате Кейн не смог гарантировать прогнозируемый результат потенциальной операции по смене режима в Иране, которая длилась значительно дольше запланированного времени.

Уроки Марка Милли

Генерал пытается избежать открытого противостояния с президентом, как это было при его предшественнике – Марке Милли, который часто вступал в публичные и частные конфликты с Трампом во время его первого срока. Кейн выбрал более сдержанную тактику – не вступать в прямую конфронтацию, но доносить профессиональную позицию в закрытом формате.

Некоторые в оборонном ведомстве считают, что он «сдерживает удары» в общении с президентом. Официальный представитель Объединенного штаба это отрицает, заявляя, что Кейн выполняет свою уставную роль – давать военные рекомендации с учетом всех рисков.

Наибольшая концентрация сил на Ближнем Востоке со времен Ирака

Несмотря на осторожность в риторике, в течение последнего месяца США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшее количество военной техники со времен вторжения в Ирак. По данным источников, Трамп поручил подготовить варианты – от ударов по ядерным и ракетным объектам Ирана до сценариев, предусматривающих ликвидацию руководства страны.

Параллельно продолжаются дипломатические контакты, однако военное планирование ведется в полном объеме.

Политическая напряженность в Пентагоне

Отношения Кейна с министром обороны Питом Хегсетом остаются сложными. По информации источников, генерал неоднократно выражал обеспокоенность кадровыми решениями и стратегическими документами, в частности относительно оценки угрозы со стороны Китая.

Кейн, бывший пилот F-16 и военный связной в ЦРУ, был возвращен на службу Трампом после отставки и повышен до четырехзвездного генерала, хотя ранее не возглавлял боевое командование. Президент неоднократно публично выражал ему доверие.

В то же время внутри оборонного ведомства его называют «мастером балансирования» – человеком, который пытается сохранить аполитичность военных в период усиленной политизации армии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com