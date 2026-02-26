Что происходит с организмом, если пить эспрессо каждый день 26.02.2026, 9:56

Фото: coffeegeek.com

Эксперты ответили.

Ежедневная чашка эспрессо может добавить энергии, обеспечить антиоксидантами и даже влиять на уровень сахара в крови. В то же время избыток кофеина способен вызвать бессонницу, тревожность и проблемы с сердцем. Что на самом деле происходит с телом, если пить кофе регулярно — ответили эксперты.

Об этом сообщило издание verywellhealth.

Эспрессо — это концентрированный вид кофе, который содержит около 64 мг кофеина в одной порции (30 мл). Благодаря этому напиток быстро повышает бодрость и помогает сосредоточиться. В то же время он является источником антиоксидантов, магния и витамина B2 (рибофлавина), а также полифенолов — растительных соединений, уменьшающих окислительный стресс.

Небольшое количество кофеина способно улучшить бдительность, скорость реакции и способность к концентрации. В краткосрочной перспективе эспрессо помогает уменьшить усталость и дает ощутимый прилив энергии.

Исследования показывают, что кофеин может улучшать спортивные результаты. В частности, как низкие, так и высокие дозы эспрессо повышали показатели прыжков и координацию у уставших спортсменов. Более высокая доза имела более выраженный эффект.

Регулярное умеренное потребление кофе связывают с лучшим контролем уровня глюкозы в долгосрочной перспективе и снижением риска развития диабета 2 типа. В то же время кофеин может временно повышать уровень сахара в крови. Отдельные компоненты кофе, в частности хлорогеновая кислота, могут способствовать улучшению обмена глюкозы.

Нефильтрованный кофе, в частности эспрессо, может незначительно повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Это связано с дитерпенами — веществами, которые частично задерживаются в фильтрованном кофе. В исследованиях употребление 3-5 порций эспрессо в день ассоциировалось с ростом общего холестерина.

Чрезмерное потребление или повышенная чувствительность к кофеину могут вызвать:

нервозность и тревожность;

бессонница;

учащенное сердцебиение;

повышение артериального давления;

тошноту, изжогу или расстройство желудка;

головная боль.

Регулярное употребление кофе связывают с возможным снижением риска метаболического синдрома, желчнокаменной болезни, а также с поддержкой когнитивных функций. Кофеин стимулирует выработку дофамина, что может положительно влиять на настроение, однако не является лечением депрессии.

Большинство здоровых взрослых могут потреблять до 400 мг кофеина в день — это примерно три-четыре стандартные чашки кофе. Беременным советуют ограничить потребление до 200 мг в сутки. Детям до 12 лет кофеин не рекомендован, а подросткам — не более 100 мг в день.

Стоит учитывать и дополнительные ингредиенты. Сиропы, сливки и сахар могут значительно увеличить калорийность напитка.

Специалисты советуют наблюдать за реакцией собственного организма: если появляются проблемы со сном или тревожность, количество эспрессо стоит уменьшить или перейти на бескофеиновые варианты.

