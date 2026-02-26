ISW: У Кремля есть «особый» план по войне 3 26.02.2026, 9:59

Американские аналитики обратили внимание на заявления инсайдеров.

Страна-агрессор Россия не заинтересована в содержательных мирных переговорах. Вместо этого Кремль готовится к затяжной войне. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Источник, близкий к Министерству иностранных дел России, сообщил, что позиция РФ на переговорах «совсем не изменилась» и главные разногласия в переговорах «решить невозможно».

«Эти заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше», - отметили аналитики.

Зачем Кремлю переговоры

ISW отмечает, что россияне используют переговоры как инструмент для затягивания времени, чтобы армия РФ могла изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

«Кремль не только не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны, но и активно пытается саботировать текущие усилия, направленные на то, чтобы Россия могла продолжать боевые действия с более выгодной позиции на поле боя», - добавили аналитики.

