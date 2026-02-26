«В России назревает гражданская война» 26.02.2026, 10:52

Фото: Reuters

На фоне экономического кризиса и потерь на войне против Украины.

Офицер батальона «Свобода» бригады «Рубеж» Андрей Ильенко в интервью Radio NV объяснил, почему в России невозможна революция и что может произойти вместо нее.

«Я не верю ни в какую революцию или тем более Майдан в России. Просто потому, что это [не мы]. … Поэтому конечно никакая революция, в смысле Революция Достоинства, невозможна в России, потому что у них нет достоинства», — заявил Ильенко в эфире Radio NV.

В то же время, украинский офицер отметил, что в России время от времени происходит гражданская война.

«Если мы посмотрим историю, то у них регулярно были такие явления, «смутное время», как этот бессмысленный, беспощадный русский бунт», у них регулярно было такое явление как гражданская война. И в ХХ веке была большая гражданская война, и не так давно, в 90-х годах, в принципе, в России шла гражданская война. Вспомним, как они друг друга расстреливали из танков в 90-х годах. В Москве стреляли из танков по их так называемому парламенту», — сказал Ильенко.

Он предположил, что гражданская война может начаться в России на фоне экономического кризиса общей усталости и потерь на войне против Украины.

В марте 2024 года политический эксперт Тарас Загородний в эфире Radio NV говорил, что в России фактически каждая олигархическая группа «пытается создать собственную частную военную компанию или силовое подразделение, «потому что понимает, что идут времена смуты». Он предположил, что в стране-агрессоре может начаться гражданская война, если власть попытается национализировать собственность олигархов.

