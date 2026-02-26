«Цена будет заоблачной» 26.02.2026, 10:59

Брестские фермеры показали операцию по спасению клубники.

Пришедшее в Беларусь потепление стало настоящим испытанием для белорусских фермеров. На юго-западе Брестской области снежный покров сошел за считанные дни, из-за чего поля превратились в озера, поставив под угрозу будущий урожай клубники. Некоторым фермерам пришлось развернуть настоящую спецоперацию по спасению ягоды, пишет «Телеграф».

Пока север Беларуси продолжает засыпать февральским снегом, юго-запад уже вовсю поплыл: под Брестом снег практически полностью сошел с полей. Но поскольку потепление пришло в регион очень резко после длительного периода довольно суровых морозов, промерзшая за зиму земля не успела как следует оттаять. В результате талая вода не успевает уходить в землю и остается на полях бескрайними озерами, что наглядно показала в TikTok семья фермеров, которая зарабатывает на выращивании клубники.

«Этот год явно готовит нам новые испытания. Надеяться на чудо глупо, поэтому пытаемся спасти будущий урожай клубники», - не унывая рассказала автор видео и показала свою «спасательную операцию».

Судя по видео, уровень воды в первые дни потепления поднялся настолько, что полностью скрыл не только борозды, но и сами грядки с кустиками клубники, укрытыми на зиму агропленкой. Чтобы не оставлять ряды ягодника гнить в воде, фермерам пришлось взяться за топор - только так можно было прорубить в замерзших буграх почвы каналы для стока воды из борозд. В результате за ночь, по словам девушки, сошло не меньше 17 см воды.

Хотя сами фермеры не стали давать какие-либо прогнозы по будущему урожаю, комментаторы сделали вывод, что ждать дешевой брестской клубники, которая обычно появляется на рынках страны в числе первых в сезон, в этом году ждать не стоит.

«Этим видео нам дают понять, что цена за кг будет заоблачной. Так что готовьтесь, собирайте справки на кредит», - написал один из зрителей.

Многие отметили, что это, увы, не последнее испытание, которое фермерам может подкинуть погода в этом сезоне. Ведь впереди весна и опасные для посевов возвратные заморозки, от которых сильно пострадало все сельское хозяйство Беларуси в прошлом году.

Впрочем, без юмора в комментариях не обошлось. Некоторые зрители предложили белорусским фермерам «перепрофилироваться» и подстроиться под новые климатические реалии, например, начать выращивать рис, который растет как раз на затопленных полях.

«Витебская область: нас топило все прошлое лето, осень, теперь зима с сугробами. Будем выращивать морскую капусту, морскую картошку, а Вы - вырастите морскую клубнику», - внес свое «рационализаторское предложение» другой зритель.

