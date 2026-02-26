Единственный в России завод оптоволокна остановился почти на год после удара украинских дронов 2 26.02.2026, 11:16

Теперь все на 100% зависит от поставок волокна из Китая.

В России с мая 2025 года перестал работать единственный в стране завод по производству оптического волокна, которое используется в телекоммуникационной отрасли и российскими военными на войне против Украины.

В апреле—мае прошлого года АО «Оптиковолоконные системы» в Саранске вышло из строя в результате серии украинских атак и до сих пор не восстановило работу, сообщил «Ведомостям» гендиректор ComNews Group Леонид Коник. Производственные мощности предприятия составляли примерно 4 млн км оптоволокна в год, из которого два десятка российских кабельных заводов изготавливали оптоволоконные кабели. Теперь они на 100% зависят от поставок волокна из Китая.

При этом китайские поставщики с 2026 года подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза, отметили в «Еврокабеле-1», «Инкабе» и крупнейшем в стране магистральном операторе «Транстелеком». По данным Коника, в начале 2025 года волокно G.652D, которое применяют в волоконно-оптических кабелях, стоило в Китае 16 юаней за 1 км, к концу года — 25 юаней, а в январе этого года — уже 40 юаней. Столь сильный рост цены объясняется резко выросшим спросом. В частности, Россия и Украина начали использовать оптоволоконные кабели для дронов, которые можно запустить на расстояние до 50 км. Это делает беспилотники неуязвимыми для радиоэлектронных средств подавления.

В результате в 2025 году Россия потребила 10,5% от мирового выпуска оптоволокна, хотя до этого показатель не превышал 1%, говорит аналитик Исследовательского центра по волоконно-оптическим кабелям Пекинского университета почты и телекоммуникаций (BUPT) Чунь Шэн. Таким образом, в абсолютном выражении Россия приобрела в прошлом году почти 60 млн км волокна. При этом рост его стоимости для российских потребителей вполне закономерен, поскольку в целом в мире наблюдается дефицит волокна из-за развития искусственного интеллекта и строительства инфраструктуры для него, отметил автор телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко.

Основной риск сегодня заключается не столько в цене, сколько в физической доступности объемов волокна, говорит гендиректор «Инкаба» Александр Смильгевич. По его словам, из-за роста закупочной стоимости сырья поставщики уже перешли на 100%-ную предоплату. В результате кабельные заводы не смогут удерживать цены на готовую продукцию и будут вынуждены их поднять, добавил Бойко. По словам Анастасии Биджеловой из «Телеком биржи», это неизбежно вызовет подорожание в России как услуг аренды темного волокна, так и строительства магистральных сетей связи.

