закрыть
26 февраля 2026, четверг, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ждет ли белорусов сокращенный день перед 8 марта

  • 26.02.2026, 11:41
Ждет ли белорусов сокращенный день перед 8 марта

В этом году Всемирный женский день выпадает на воскресенье.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин.

В ведомстве пояснили, что для белорусов, которые работают пять дней в неделю, сокращенного рабочего дня (речь идет про 6 марта) не будет. Все дело в том, что праздник выпадает на воскресенье в 2026 году. А правило работает только для дней, которые предшествуют праздничным.

В Минтруда также добавили, что для сотрудников, у которых шестидневная рабочая неделя, работу в субботу, 7 марта, будет сокращена на один час.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип