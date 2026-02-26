Ждет ли белорусов сокращенный день перед 8 марта
В этом году Всемирный женский день выпадает на воскресенье.
Министерство труда и социальной защиты Беларуси сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин.
В ведомстве пояснили, что для белорусов, которые работают пять дней в неделю, сокращенного рабочего дня (речь идет про 6 марта) не будет. Все дело в том, что праздник выпадает на воскресенье в 2026 году. А правило работает только для дней, которые предшествуют праздничным.
В Минтруда также добавили, что для сотрудников, у которых шестидневная рабочая неделя, работу в субботу, 7 марта, будет сокращена на один час.