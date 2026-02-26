Bloomberg: Орбан идет на открытый конфликт с ЕС и Украиной 3 26.02.2026, 12:03

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан идет ва-банк, разворачивая антиукраинскую кампанию менее чем за семь недель до выборов, срывая последние пакеты помощи ЕС Киеву и меры по наказанию Москвы. Перспектива исторического поражения, которое может положить конец его 16-летнему правлению заставляет его защищаться, после того, как независимый опрос показал, что партия Орбана отстает на 20 пунктов.

Раньше Орбан торговался с ЕС, блокируя помощь Украине, но в итоге всегда шел на компромисс. Сейчас же, из-за страха проиграть выборы, он боится выглядеть слабым и может идти на принцип до самого конца. У Орбана теперь может быть мало возможностей для снятия блокировки с кредитного пакета для Украины в размере 90 млрд евро и 20-го пакета санкций против России, пишет Bloomberg. Для Украины это катастрофа: пока венгерский премьер спасает свой рейтинг, у Киева через пару недель могут просто закончиться деньги.

Энергетический шантаж и «нефтяная блокада»

Нападки Орбана на Киев были частью его стратегии еще до полномасштабного вторжения России, опираясь на исторические обиды и связи Будапешта с Москвой. Недавно он удвоил усилия, клеймя Украину и ее сторонников в ЕС «поджигателями войны», стремящимися перекрыть поставки энергоносителей в Венгрию, и обещая удержать страну от участия в конфликте.

Нынешняя стычка с Киевом была спровоцирована январской атакой, которая вывела из строя трубопровод «Дружба», поставляющий российскую нефть через запад Украины в Венгрию и Словакию. Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании ремонта и прекращении поставок; Киев заявляет, что восстановление требует времени.

Орбан обещает блокировать любое решение ЕС, которое может помочь Украине, пока Киев не восстановит прокачку, пишет СМИ. Фицо же заявил, что не ожидает возобновления поставок до 3 марта. Особое возмущение в Брюсселе вызвало то, что Орбан заблокировал кредитный пакет, который сам же одобрил на встрече лидеров ЕС еще в декабре. В итоге визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, приуроченный к четвертой годовщине войны, оказался во многом символическим. В материале говорится, что глава Еврокомиссии приехала фактически с пустыми руками: упомянутый ею пакет помощи на 920 млн евро для восстановления энергетики и так уже давно находился в работе.

«Это очень, очень прискорбно. Конечно, с положительной стороны, мы видели это раньше и всегда в конце концов приходили к результату и решению», – заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в одном из последних интервью.

Борьба за политическое выживание

Противостояния Орбана с Брюсселем действительно разрешались в прошлом – обычно с целью сохранить поток денег от ЕС или выторговать уступки. Будапешт старался не разрывать отношения с другими столицами полностью. Но сейчас, когда Орбан борется за свою политическую жизнь перед голосованием в апреле, его внимание сосредоточено на укреплении внутренней поддержки, сообщил дипломат на условиях анонимности.

«Вы все встали на сторону украинцев против собственной родины. Против венгерских семей и компаний – каждый из вас», – заявил Орбан в парламенте, указывая пальцем на оппозиционных депутатов. На следующий день венгерский премьер приказал усилить охрану энергетической инфраструктуры Венгрии и запретил полеты беспилотников в округе, граничащем с Украиной, сославшись на то, что он назвал «нефтяной блокадой» со стороны Украины.

Выборы близко

Срединный опрос Median может стать отрезвляющим фактором для Орбана. Партия «Тиса» под руководством выходца из правящей элиты Петера Мадьяра опережает партию Орбана «Фидес» с результатом 55% против 35% среди тех, кто твердо намерен голосовать (по сравнению с 12-процентным отставанием в середине января).

Этот разрыв – самый большой, зафиксированный независимыми социологами, и он выводит «Тису» на путь к сверхбольшинству в парламенте. Форинт укрепился на 0,6% по отношению к евро после публикации опроса.

Такой коренной перелом в Будапеште подстегивает риторику Орбана: он все чаще утверждает, что его роль ближайшего союзника кремлевского диктатора Владимира Путина в ЕС оправдала себя. Венгрия продолжает импортировать дешевую нефть из России, даже когда большинство членов ЕС прекратили торговлю с Москвой. Это партнерство является центральным элементом государственной пропаганды. На каждом счете за электроэнергию, который получают потребители, ярко-красным цветом выделено, сколько денег им сэкономила государственная программа «снижения тарифов», пишет СМИ.

Антикиевская повестка также отвлекает внимание от факторов, которые помогли партии «Тиса» в опросах: слабого экономического роста, высокой инфляции и недавних скандалов, подорвавших поддержку Орбана.

