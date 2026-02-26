Наталья Радина: Именно из-за этой «удавки» Лукашенко пошел на переговоры 2 26.02.2026, 12:06

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью «Радыё Рацыя» прокомментировала внезапные военные сборы в Беларуси, угрозу с территории нашей страны для стран Балтии, Польши и Украины, а также объяснила, почему санкции — единственный инструмент, который может принудить Лукашенко к освобождению политзаключенных.

Наталья Радина отмечает, что наша страна превратилась в российский военный плацдарм для нападения на соседние страны:

— Военные сборы на территории Беларуси могут быть сигналом, что Беларусь готовится к войне. Ведь их масштаб больше, чем в 2023 году, когда людей срывали с работы, призывали многодетных, людей с болезнями, которые не должны подпадать под этот призыв. Все это вызывает беспокойство.

Напомню, что за четыре года Россия модернизировала все аэродромы на территории Беларуси, строится военная база на границе с Украиной, хранилище для ядерных ракет, база для установок «Орешник» в Могилевской области. Страна превратилась в военный плацдарм, с которого можно нападать как на Украину, так и на Европу.

Главный редактор сайта Charter97.org обратила внимание на острую реакцию белорусов на сборы:

— Вижу, что люди очень напряжены и обсуждают вероятность того, что белорусские военные будут втянуты в войну. Европа также осознает угрозы, которые исходят с территории Беларуси. Понимают это и в Литве, и в Латвии, и в Польше, поэтому укрепляют границу с Беларусью. Эти страны вышли из Оттавской конвенции и заминируют границу с нашей страной, так как понимают, что может быть вторжение. Также Литва твердо стоит на том, чтобы сохранить санкции против режима Лукашенко. Хотя на Вильнюс оказывается давление со стороны США, которые хотят, чтобы калий шел к ним через порт в Клайпеде. То, что Литва отказывается снимать санкции, показывает, что она осознает, какой уровень угрозы исходит сегодня из Беларуси.

Наталья Радина ответила на вопрос «Радыё Рацыя» о заявлениях лидера движения «Вольная Беларусь» Зенона Позняка относительно того, что санкции против режима Лукашенко бесполезны и делают Беларусь еще более зависимой от России:

— Иначе как глупостью это назвать не могу. Сейчас люди вышли на свободу, потому что есть экономические санкции против режима, а не по той причине, что Позняк писал челобитные Лукашенко. Исключительно благодаря экономическому давлению. Мы знаем, что именно белорусские власти выходили на администрацию президента США, предложив освободить политических заключенных в обмен на снятие санкций. Инициатива исходила с белорусской стороны, ведь санкции — удавка для Лукашенко. Отмечу, что более пророссийского политика, чем Лукашенко в Беларуси нет. Поэтому не надо рассказывать, что если с него снять санкции, он вдруг станет проевропейским. Позняку не хватило 30 лет диктатуры, чтобы понять, кто такой Лукашенко? Диктатора интересует только собственная власть, и он готов уничтожать все: начиная от людей, заканчивая суверенитетом и независимостью страны.

Главный редактор сайта Charter97.org призывает страны Запада не останавливать давление на режим в Беларуси:

— Сегодня нужно требовать, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных и прекратил депортировать людей за границу, у них должна быть возможность оставаться в стране. Эти люди должны быть реабилитированы, им должны быть возвращены все гражданские права. Почему от Лукашенко этого не требуют? Напомню, что после 2010 года Европа и США добивались от Лукашенко освобождения и реабилитации политзаключенных, сейчас же мы радуемся, что людей депортируют из Беларуси — измученных, с проблемами со здоровьем, без вещей, без паспортов. А некоторые говорят, что за это нужно снимать санкции. Это ли не рабское мышление? Как можно за это снимать санкции? Хорошо, что американцы разговаривают с Лукашенко, что удалось освободить порядка 300 человек. Но ведь сколько новых политических заключенных появилось? Также мы не знаем, сколько их в целом, ведь узников намного больше, чем говорят правозащитные организации. Думаю, что их может быть вплоть до восьми тысяч человек, ведь именно столько проходило по уголовным политическим делам. Нужно требовать от Лукашенко освобождения этих людей и их реабилитацию.

Должна быть общая политика западных стран в отношении Лукашенко, а требовать освобождения политзаключенных также должна белорусская оппозиция, у которой есть голос и возможность встречаться с европейскими политиками. Если будут выпущены все политзаключенные и остановлен политический террор, тогда возможны переговоры с режимом Лукашенко и отмена санкций. Также должна быть остановлена война в Украине, ведь часть санкций была введены за участие Беларуси в войне, они не могут быть отменены из-за поддержки Лукашенко российской агрессии.

