Разработчики впервые показали «Бабу-Ягу» с двумя винтовками 26.02.2026, 12:47

Дрон способен длительное время переносить большие нагрузки.

Во время оборонной выставки Enforce Tac 2026 в Германии датская компания Hecto Drone впервые представила тяжелый гексокоптер HD-606 с подвесным боевым модулем DCR-50 (Drone Carried Rifle – 50). Разработчиком вооружения выступает Small Arms Industries, пишет Army Recognition.

Модуль DCR-50 оснащен двумя полуавтоматическими винтовками калибра .50 BMG (12,7 мм). Каждая имеет магазин на 10 патронов – общий боекомплект составляет 20 выстрелов. Заявленная скорострельность – 25 выстрелов в минуту. Невысокий темп огня объясняется значительной отдачей крупнокалиберного оружия.

Ориентация на технику, а не пехоту

Производитель позиционирует DCR-50 как средство класса anti-materiel – то есть для поражения техники, оборудования и укреплений, а не живой силы. Благодаря калибру 12,7 мм система теоретически способна поражать легкобронированную технику или более защищенные цели в уязвимые участки.

Ранее на беспилотники уже устанавливали пулеметы и автоматические винтовки, однако обычно их калибр не превышал 7,62 мм. Таким образом, HD-606 может стать первым в мире летательным дроном с винтовками 12,7 мм.

Вопросы к наведению и точности

Пока неизвестно, как именно реализована система наведения DCR-50 – на обнародованных фото не видно камер. Стволы размещены почти горизонтально и, вероятно, не имеют значительного угла наклона вниз.

Это означает, что для поражения наземной цели дрону придется либо вести огонь в движении, наклоняя корпус, что может снижать точность, либо снижаться до уровня цели. Последний вариант создает дополнительные риски, особенно если управление осуществляется по радиоканалу с ограниченным радиогоризонтом.

Линейка оружия для дронов

Small Arms Industries предлагает и другие модули для беспилотников: автоматические винтовки калибров .22LR, 9mmP, 5.56, полуавтоматические .338LM, а также дробовики. Они предназначены для различных задач – от перехвата FPV-дронов и баражующих боеприпасов до поражения техники. Теоретически часть из них можно интегрировать и на HD-606, хотя для некоторых решений больше подошли бы более легкие платформы.

Характеристики HD-606

HD-606 – это тяжелый гексокоптер с шестью электродвигателями и гибридной силовой установкой. Помимо электрической тяги, он имеет бензиновый двигатель с топливным баком на 32 литра, который генерирует электроэнергию для питания систем.

Благодаря этому продолжительность полета превышает показатели полностью электрических дронов, хотя такая схема вероятно увеличивает шумность и стоимость аппарата.

Заявленные характеристики:

до 50 кг полезной нагрузки – до 30 минут полета;

25 кг – до 3 часов в воздухе.

Модуль DCR-50 весит около 23 кг, что позволяет HD-606 находиться в воздухе более трех часов. Тип связи и детали управления производители пока не раскрывают.

