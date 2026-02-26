«Кружили так низко, что «палками можно было сбивать»2
Гомельчан напугали российские «Шахеды».
Утром 26 февраля жители Гомеля сообщили местному изданию «Флагшток» о пролете беспилотника над городом. При этом украинские мониторинговые каналы в последние часы не фиксировали вторжений летательных аппаратов в воздушное пространство Гомельщины.
Возможно, что дрон был не один. Гомельчане сообщали о серии пролетов. Достоверно известно, что «Шахед» видели и слышали не раз в Центральном, Железнодорожном, Советском районах, а конкретно над несколькими микрорайонами: Сельмашевский, Западный, Шведская Горка, Старый Аэродром, Мельников Луг, также в Костюковке и Поколюбичах.
Некоторые утверждали, что дроны летали «очередью» и недоумевали:
«Почему сирены молчат?»
«Почему вообще все молчат?»
«Один дрон, похожий на Герань, пролетел в 8.54 над ул Б. Царикова, со стороны центра в сторону Мильчи. Второй был слышен примерно через 10 минут, но видно его не было. Третий был слышен на улице Кирова, в районе Рембыттехники около 9.30».
По словам очевидцев, пролеты БпЛА были такими низкими, что «с крыши палками можно было сбивать». Ряд пользователей утверждал, что видели от 5 до 10 пролетов.
Вскоре за взбесившимся дроном (или дронами) военные отправили вертолет, который тоже зафиксировали жители Гомеля.
Судьба БпЛА пока остается неизвестной.