26 февраля 2026, четверг
Беларусь скупает российские огурцы

  • 26.02.2026, 12:54
В нашей стране дефицит этого овоща.

В 2025 году Беларусь стала главным покупателем российских огурцов. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на Россельхознадзор.

В прошлом году Россия экспортировала 24,5 тыс. тон огурцов. На долю Беларуси пришлось из этого экспорта 17,1 тыс. тон огурцов. Второе место занял Казахстан — 5,5 тыс. тон огурцов.

Кстати, пару лет назад в Беларуси была принята программа по обеспечению страны огурцами и томатами в межсезонье. Однако проблемы с этой продукцией возникают периодически.

