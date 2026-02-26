Беларусь скупает российские огурцы 1 26.02.2026, 12:54

В нашей стране дефицит этого овоща.

В 2025 году Беларусь стала главным покупателем российских огурцов. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на Россельхознадзор.

В прошлом году Россия экспортировала 24,5 тыс. тон огурцов. На долю Беларуси пришлось из этого экспорта 17,1 тыс. тон огурцов. Второе место занял Казахстан — 5,5 тыс. тон огурцов.

Кстати, пару лет назад в Беларуси была принята программа по обеспечению страны огурцами и томатами в межсезонье. Однако проблемы с этой продукцией возникают периодически.

