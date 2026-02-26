Наблюдение за птицами дарит молодость 26.02.2026, 12:56

Фото: Charter97.org

Чтобы сохранять острый ум до глубокой старости, необязательно учить семь языков.

Вместо этого можно увлечься бердвотчингом — наблюдением за птицами в их естественной среде обитания. Согласно свежему исследованию от специалистов из Йоркского университета (Канада), такое хобби положительно влияет на работу человеческого мозга и замедляет его старение, пишет «Нож».

Когда мы осваиваем новый навык, наш мозг перестраивается, создает и укрепляет новые нейронные связи. Например, у музыкантов преображаются области мозга, ответственные за звук, у спортсменов — за моторные навыки.

Авторы новой научной статьи захотели понять, как на работу человеческого мозга влияет регулярное наблюдение за птицами. Для этого они провели эксперимент с участием 48 орнитологов-любителей. Возраст добровольцев варьировался от 22 до 79 лет, половина из них давно занимались бердвотчингом, остальные были новичками.

Участникам показывали изображения разных птиц, имеющих много внешних сходств. Им давали по 10 секунд на поиск двух картинок с особями одного вида. На протяжении всего исследования экспериментаторы отслеживали активность мозга испытуемых.

«Все птицы действительно похожи, — говорит Эрик Уинг, руководитель исследования. — Мы намеренно выбрали виды, которые заставляли людей испытывать замешательство».

Как и ожидалось, опытные орнитологи-любители идентифицировали почти вдвое больше видов птиц, чем новички. При этом в момент распознавания неместных особей у бердвотчеров со стажем повышалась активность в трех областях мозга, ответственных за распознавание объектов, визуальную обработку, внимание и рабочую память.

«Это говорит о широком спектре когнитивных процессов, задействованных в наблюдении за птицами», — добавил Эрик Уинг.

По данным ученых, с возрастом структурная сложность мозга снижалась и у новичков, так и у опытных орнитологов. Тем не менее, у опытных орнитологов показатели снижались менее заметно. По-видимому, бердвотчинг способствует развитию когнитивного резерва — способности мозга защищаться от старения и адаптироваться к повреждениям.

