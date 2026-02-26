В Вашингтоне хотят, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану 26.02.2026, 13:05

Политическая ситуация в таком случае будет намного лучше.

Советники американского президента Дональда Трампа считают предпочтительным, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану до того, как США могут начать военную операцию против этой страны.

Об этом стало известно Politico от двух осведомленных собеседников.

По словам двух человек, осведомленных о ходе дискуссий, представители Белого дома считают, что «политическая ситуация будет намного лучше», если Израиль нанесет удар по Ирану первым.

Старшие советники Трампа в частном порядке утверждают, что израильский удар спровоцирует Иран на ответ, что поможет заручиться поддержкой американских избирателей для военной операции США.

«В администрации и вокруг нее существует мнение, что политическая ситуация будет намного лучше, если израильтяне нанесут удар первыми и самостоятельно, а иранцы нанесут ответный удар, давая нам больше оснований для действий», – сказал один из собеседников.

По словам другого собеседника, если атака состоится – Тегеран «скорее всего, ответит всем, что имеет».

«У нас есть много активов в регионе, и каждый из них является потенциальной целью. И они не находятся под защитой «Железного купола». Поэтому вероятность американских жертв высока. А это несет большой политический риск», – отметил он.

Несмотря на желание Израиля действовать первым, наиболее вероятным сценарием может быть совместная операция США и Израиля, утверждают собеседники.

Заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли прокомментировала такие заявления.

"СМИ могут продолжать спекулировать на мыслях президента сколько угодно, но только президент Трамп знает, что он может сделать, а что нет", – сказала она.

Напомним, на прошлой неделе США ввели визовые ограничения против представителей иранской власти в ответ на насильственное подавление общенациональных протестов в стране.

Объявление новых санкций происходит на фоне усиления военной напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

20 февраля Трамп публично заявил, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.

Также американский президент заявил, что предпочитает дипломатическое решение кризиса с Ираном, но в то же время изложил аргументы в пользу возможной войны – в частности, потому что Тегеран вскоре якобы изготовит ракеты, способные достичь США.

В четверг, 26 февраля, делегации США и Ирана встретятся в Женеве для обсуждения соглашения по ядерной программе Тегерана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com