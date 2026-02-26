Игорь Кизим: Ответственность за соучастие Беларуси в войне несет режим Лукашенко 1 26.02.2026, 13:12

Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Юридическая ответственность должна быть персонифицированной.

Ответственность за соучастие Беларуси в агрессии России против Украины лежит на военно-политическом руководстве во главе с Александром Лукашенко. Такое мнение на своей странице в «Фейсбуке» высказал бывший посол Украины в Минске, бывший посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси Игорь Кизим.

Свою точку зрения он аргументировал тем, что в Беларуси «был и остаётся один из самых одиозных тоталитарных режимов». В стране «буквально все решения государственного значения (и не только) принимаются одним человеком». Поэтому, считает дипломат, «прежде всего он должен нести, в частности, уголовную ответственность за это преступление против украинского народа. А этого человека зовут Александр Лукашенко».

По словам Кизима, он склоняется к тому, что «такой ответственности за это преступление режима не может нести весь народ».

