Игорь Кизим: Ответственность за соучастие Беларуси в войне несет режим Лукашенко

Игорь Кизим: Ответственность за соучастие Беларуси в войне несет режим Лукашенко1
- 26.02.2026, 13:12
Юридическая ответственность должна быть персонифицированной.
Ответственность за соучастие Беларуси в агрессии России против Украины лежит на военно-политическом руководстве во главе с Александром Лукашенко. Такое мнение на своей странице в «Фейсбуке» высказал бывший посол Украины в Минске, бывший посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси Игорь Кизим.
Свою точку зрения он аргументировал тем, что в Беларуси «был и остаётся один из самых одиозных тоталитарных режимов». В стране «буквально все решения государственного значения (и не только) принимаются одним человеком». Поэтому, считает дипломат, «прежде всего он должен нести, в частности, уголовную ответственность за это преступление против украинского народа. А этого человека зовут Александр Лукашенко».
По словам Кизима, он склоняется к тому, что «такой ответственности за это преступление режима не может нести весь народ».