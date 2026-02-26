В Беларусь идет половодье 26.02.2026, 13:24

Может быть подтоплено 159 населенных пунктов.

При негативном сценарии развития половодья «подтоплению могут подвергнуться 159 населённых пунктов в 60 районах» Беларуси, сообщил на пресс-конференции 26 февраля в Минске замначальника управления координации и контроля деятельности министерств и местных органов власти Главного управления госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Максим Буто, пишет «Позiрк».

Сейчас, по словам спикера, паводковая ситуация «оценивается как стабильная: подтоплений на территории страны в этом году не зарегистрировано».

Вместе с тем в рамках подготовки к весеннему половодью МЧС «заблаговременно приняло соответствующее распоряжение», которым предусмотрен «ряд мероприятий по организации работы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям».

В свою очередь начальница отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Елена Зубченок заявила, что в 2026-м половодье «ожидается более высоким, чем в предыдущие годы».

«Максимальные уровни воды будут близки к средним многолетним значениям, — отметила она. — Почти повсеместно вода выйдет на пойму. На большинстве рек максимумы приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых ранее отмечались затопления прибрежных территорий».

Наиболее сложная паводковая ситуация, по её словам, прогнозируется в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять.

Согласно прогнозу Общества спасания на водах (ОСВОД), как сказала её официальная представительница Екатерина Михалева, в Брестской области «в зону возможного подтопления» попадают Столинский, Пинский, Брестский и Малоритский районы. В Витебской области подтопления прогнозируются в бассейнах рек Западная Двина и Днепр, «в том числе на территории Миорского и Верхнедвинского районов». В Гомельской области «подтопления возможны в самом Гомеле, а также в Гомельском и Добрушском районах».

Ранее глава МЧС Вадим Синявский отмечал, что для быстрого реагирования сформированы сводные группы численностью не менее 30 человек каждая.

Особый акцент сделан на обеспечение транспортной доступности в потенциально опасных зонах. В частности, отряд спецназначения «Зубр» готов обеспечивать проезд в районах, где вода может перекрыть дороги. В его распоряжении два типа наплавных мостов и паромные переправы.

В МЧС подчеркнули: все подразделения находятся в полной готовности оперативно реагировать на возможные паводковые ситуации.

