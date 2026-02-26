Последний аргумент Небензи Телеграм-канал «СерпомПо»

26.02.2026, 13:20

Постпреда России поставили не место в Совбезе ООН.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пустил в ход последний аргумент ради хоть какого-то оправдания кровавого и бессмысленного тянитолкая, продолжающегося уже четыре года.

Пришлось объявлять на весь мир, что он «щирий українець» и практически «запорожский казак». Прикрываться памятью отца-украинца, ушедшего на Великую Отечественную войну из Ленинграда (того самого, который пережил блокадный холод, голод и обстрелы по вине двух тогдашних «великих геополитиков») и матерью - казачкой с Запорожья (того самого, которое сейчас утюжит «братская» армия).

«Да, это [т.н. «спецоперация» - ред.] продолжается четыре года. Да, меня не радует, что гибнут люди. Но если надо, будет продолжаться столько, сколько нужно чтобы этих людей [украинцев] вы больше не зомбировали».

Отлично, Василий, в очередной раз публично подтвердили свои показания для доказательной базы в рамках будущего процесса по итогам того, что вы устроили.

Таких «украинцев» («формально», как вы оговорились) в нынешней российской власти, точнее, людей с украинскими фамилиями (пусть и более «тривиальными», чем ваша) или кровями, немало.

Интересно, что бы сказали им сегодня их предки, просмотрев на разрушенные города Донбасса, замерзающих жителей украинских городов, миллионы беженцев, утопающие в желто-синих флагах и триколорах погостах по обе стороны фронта...

Да и национальность-то тут ни при чем. На стороне ВСУ воюет огромное число этнических русских граждан Украины или с русской кровью, а уж русскоязычных в ней, вероятно, около половины. И за что воюют эти люди хорошо известно. Им самим известно. В отличие от россиян (любых национальностей), участвующих в «операции Z» или поддерживающих ее. Это и есть главная правда.

Ну, а ответ на жалкую манипуляцию «щирого запорожца» с той же трибуны ООН ему был дан четкий, логичный, обезоруживающий ответ.

Особенно от главы МИД Чехии Петра Мацинки, который задал простые вопросы относительно «операции Z», назвав действия Кремля по ее продолжению, не «стратегией», а «циничным автопилотом»:

«Войны не заканчиваются простым росчерком пера. Они заканчиваются вопросом «Зачем?» И однажды на этот вопрос будет отвечать не Украина, а Россия».

И ведь тот же вопрос уже сейчас задают десятки миллионы россиян, причем самых разных взглядов и убеждений. Пока в основном тихо (за исключением антивоенных и провоенных комментаторов, чьи оценки происходящего все чаще сходятся).

Но это пока тихо. После того, как кремлевский «великий геополитик» доведет ситуацию в стране до полного цугундера, когда не спасут уже никакие «кнуты и пряники» и придется ответить на этот вопрос (как и многие другие). И ему, и всем его нукерам, вне зависимости ни от чего, и уж тем более от национальности.

В итоге Генеральная Ассамблея ООН в годовщину вторжения РФ в Украину приняла (очередную) резолюцию в поддержку последней. В ней подтверждается поддержка территориальной целостности Украины, а также выражается обеспокоенность по поводу усиливающихся российских атак на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру.

Документ принят 107 голосами. 12 государств проголосовали против (РФ, Беларусь, Судан...), 51 воздержались. Китай и на этот раз Трамповы США — вообще не голосовали.

И пусть, зачастую справедливо, констатируют, что ООН и ее резолюции окончательно превратились в формальность в нашем мире Realpolitik, но, судя по повторяющимся из года в год оценкам того, что устроили Путин и Ко 24.02.2022, всем понятно, на чьей на самом деле стороне большинство стран этого мира и на чьей стороне правда, мораль, закон, да и сам здравый смысл.

