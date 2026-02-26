Украинский спецназ зашел во вражеский тыл и устроили оккупантам «взрывную» засаду 26.02.2026, 13:32

3,576

Успешную операцию показали на видео.

На Северо-Слобожанском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ зашли во вражеский тыл, заложили взрывчатку и взорвали маршрут просачивания российских оккупантов.

Об этом сообщает в Facebook Командование ССО.

Как сообщается, специальные действия провело одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении.

Аэроразведка обнаружила вражеский маршрут с точками накопления.

Согласно «METT-TC» было принято решение, что проведение классической засады представляет повышенный риск для группы специального назначения.

Зато операторы ССО инфильтровались во вражеский тыл, заложили взрывчатку в местах накопления и безопасно эксфильтровались.

Результат - уничтожение врага и перерезание его маршрута утечки на данном участке фронта.

