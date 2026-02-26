В Беларуси так «подняли» пенсии, что они упали 2 26.02.2026, 13:41

Выплаты откатились на уровень 2014 года.

В Беларуси про пенсии чаще всего говорят языком процентов: «повысили», «проиндексировали», «рост опережает инфляцию». В рублях это действительно часто выглядит убедительно. Но если перевести разговор в более понятный для сравнения формат — доллары и в длинную динамику, эффект «красивых цифр» быстро испаряется, пишет проект «Вашы грошы».

Самые удобные для такого сравнения данные дает статистическая серия Евразийской экономической комиссии по «среднему размеру назначенных пенсий» в странах ЕАЭС (показатель сразу публикуется в долларах США).

По этим данным в 2024 году средняя пенсия в Беларуси составила $237 в месяц, в России — $227. Дальше идут Казахстан ($174), Армения ($126) и Кыргызстан ($123).

На этом месте обычно и делают многозначительную паузу: «Беларусь — первая в ЕАЭС». Формально да. Но это — лидерство внутри бедной лиги, и это хорошо видно, если расширить рамку до 10 лет. В 2014 году пенсия в Беларуси была на уровне $236 в месяц (среднее за год), а в 2024-м — $237. Плюс один доллар за десятилетие — почти нулевая динамика.

Для России картина еще печальнее: $284 в 2014 году против $227 долларов в 2024-м. Минус $57 или примерно минус 20% за десять лет.

Отметим динамику: в начале 2010-х и Беларусь, и Россия поднимались к пику, а затем провалились в середине десятилетия. У Беларуси падение заметно уже в 2015–2016 годах ($171 и $143), у России — тоже ($198 и $185).

То есть, разговор не о том, что «пенсии совсем не росли» — в национальной валюте они росли. Разговор о том, что валютный итог оказался либо плоским (Беларусь), либо отрицательным (Россия).

Теперь перейдем к блоку сражений, который крайне не любит беларуская пропаганда — посмотрим, а что там у наших ближайших соседей в Евросоюзе. Важно помнить, что в 90-х годах прошлого века мы стартовали не просто с равных позиций, ситуация в той же Польше выглядела значительно тяжелее.

А что теперь? В Польше средняя месячная пенсия в 2024 году по системе ZUS составила 3862 злотых (около $939 на конец 2024-го).

В том же отчете отдельно показано, что пенсии сильно различаются по системам: например, по KRUS средняя — 2111,34 PLN (примерно $513), а в «силовых» и ведомственных системах (MS, MSWiA, MON) средние значения выше 5–6 тыс. PLN (около $1215–1458).

Как видно, «средняя пенсия» в Польше — далеко не одна цифра на всех, но даже в своем самом невыгодном ракурсе она выглядит намного лучше белорусской.

В Литве официальная статистика Sodra показывает, что средняя пенсия по старости в 2024 году — 596,70 евро в месяц (а «по старости при наличии обязательного стажа» — 638,23 евро).

В Латвии, по данным Central Statistical Bureau of Latvia, средний размер пенсий составил 589 EUR в конце 2024 года.

Так у белорусских $237 появляются очень конкретные примеры для сравнения. Даже если сравнивать с Литвой по более «мягкой» цифре 596,70 евро, разница — порядка 380 долларов в месяц. Если брать вариант «с обязательным стажем» (638,23 евро), разница уже ближе к 420 долларам. С Польшей разрыв около 700 долларов в месяц. Это не «чуть ниже». Это абсолютно разные масштабы.

Вернемся к белорусским пенсионерам. По данным Минтруда, в 2024 году средняя пенсия по возрасту у неработающих пенсионеров выросла с 736,40 рубля в январе до 851,50 рубля в декабре; заметный скачок виден уже в феврале (810,60 рубля).

В 2025 году цифра продолжила расти: январь — 851,24 рубля, февраль — 932,24, а к сентябрю — 980,01 рубля. На начало 2026 года рост тоже продолжился: январь — 979,71 рубля, февраль — 1072,21.

На той же странице Минтруда дает еще один «социальный» индикатор: отношение средней пенсии к бюджету прожиточного минимума для пенсионеров.

В 2024 году показатель колебался в районе 259–272%, а в 2025 году — около 262–285% (в феврале 2025, например, 285,3%).

В феврале 2026 — 297,2%. Это объясняет, почему официальная риторика уверенно говорит, что «пенсии поддерживаются» — внутри своей расчетной «минимальной корзины» они действительно выглядят значительно выше.

Но дьявол в мелочах. Номинальный рост в рублях сам по себе не отвечает на вопрос, насколько эта пенсия приближается к соседям по ЕС и насколько она выдерживает цены на товары, которые в реальности завязаны на импорт, курс и мировую инфляцию.

О том, как «хорошо» живется белорусским пенсионерам, говорит факт, что правительство изменило правила для работающих пенсионеров, отменив ограничения размера трудовой пенсии для работающих, и желающих сразу нашлось достаточно много. А значит, далеко не у всех есть возможность полноценно жить на те деньги, что государство ежемесячно присылает в качестве компенсации за многолетний плодотворный труд.

В итоге получается простая логика. Внутри ЕАЭС Беларусь выглядит «не хуже» и даже чуть лучше России по среднему уровню пенсий в долларах. Но при пересечении границы ЕС шкала меняется: Литва, Латвия и Польша живут в совершенно другой реальности. И даже «правильная» индексация в Беларуси не закрывает структурный разрыв: чтобы приблизиться к соседям, нужен устойчивый экономический рост и многолетнее ускорение роста доходов.

