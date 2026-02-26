закрыть
26 февраля 2026, четверг
«России грозит эффект домино»

  • 26.02.2026, 13:47
  • 2,154
«России грозит эффект домино»

Даже единичное заявление любого региона способно спровоцировать цепную реакцию.

Нынешнее состояние российской экономики напоминает ситуацию в последние годы существования СССР. Как каким последствиям это может привести, рассказал в интервью «Главреду» глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Эксперт отметил, что в конце существования Советского Союза произошел каскад экономических и финансовых потрясений, которые привели сначала к экономическому, а затем и к политическому краху государства. В частности, он напомнил о так называемой «павловской денежной реформе», которая обесценила сбережения граждан и усилила кризис.

По словам Новака, после этого СССР утратил способность полноценно финансировать союзные республики, что спровоцировало центробежные процессы и ускорило распад страны.

Новак считает, что подобный сценарий теоретически возможен и в современной России.

«Аналогичная ситуация в России может вспыхнуть в любой момент. Сейчас даже единичное заявление о выходе из состава РФ любого региона способно спровоцировать цепную реакцию по всей стране и аналогичные действия в других регионах», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что субъекты РФ существенно различаются по уровню экономического развития — наряду с относительно благополучными регионами есть депрессивные и кризисные.

«Поэтому искра центробежных политических процессов может вспыхнуть в любой момент, когда региональные власти окажутся неспособными обеспечить за счет бюджета выполнение даже элементарных хозяйственных функций на местах», - резюмировал Новак.

