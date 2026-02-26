«Экономика РФ оказалась на грани» 26.02.2026, 14:47

Россияне начали по-настоящему ощущать проблемы из-за войны.

В стране-агрессоре России стремительно ухудшается экономическая ситуация. К этому в первую очередь приводят внутренние факторы, в частности, существенное повышение налогов.

Однако есть и внешние факторы, которые негативно влияют на экономику РФ. Об этом в интервью «Главреду» рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Речь идет о санкциях США и Евросоюза, которые продолжают вводиться против России и имеют кумулятивный эффект. Они не только снижают способность РФ продолжать войну, но и разрушают экономику страны.

«В частности, из-за санкционного давления ухудшаются внешнеэкономические связи России. Об этом свидетельствует и стремительное сокращение экспорта российских энергоносителей, и сокращение импорта в РФ, в частности, продуктов питания. В сочетании со спадом собственного производства продуктов питания это приводит к дефициту товаров», - пояснил экономист.

На фоне этого дефицита автоматически стремительно повышаются цены. Подорожание продуктов в России дополнительно стимулируется ростом налоговой нагрузки. Таким образом возникает двойной эффект: внутренние и внешние факторы синхронно ускоряют деградацию экономики России и раскручивают маховик инфляции.

«Так называемый «огуречный кризис» в России – это лишь образ. Дело в том, что именно на огурцы цены выросли наиболее существенно. Огурец – продукт, который раньше считался общедоступным и дешевым – в России стремительно взлетел в цене, став дороже экзотических овощей и фруктов, которые везут за тысячи километров. Сами россияне называют продовольственный кризис «огуречным», однако речь идет о подорожании не только огурцов – кризис охватывает практически весь спектр продуктов питания, стремительно дорожает все», – отметил Новак.

В категорию дорогих продуктов перешли не только овощи, молочные продукты, сладости и хлебобулочные изделия, но даже алкоголь. Этот «стратегический продукт», который был доступным со времен СССР, впервые за долгое время начал стремительно дорожать.

«По последним данным, минимальная цена стандартной бутылки водки объемом 0,5 литра в России существенно выросла – до 400 рублей. Это более 200 гривен за пол-литровую бутылку водки. И это фактически вдвое дороже, чем стоят водки в Украине. Для многих россиян это, пожалуй, самый болезненный удар. Водка перестает быть легкодоступной и превращается в экзотический по цене продукт», - подчеркнул эксперт.

