«Нет льда только вокруг дома, где живет губернатор» 2 26.02.2026, 14:56

Гомельчане возмущены тем, что тротуары не очистили от снега и льда.

Гомельчанка выложила в Threads фото и видео, как выглядят тротуары в центре города — с подтаявшим льдом — и возмутилась:

«Это норма? Куда девается бюджет? В центре города нет расчищенного от снега и льда тротуара. Либо на тротуаре мокрый снег, либо лужа на льду. Про спальные микрорайоны молчу. Не удивлюсь, если Гомель по итогам травматизма выйдет на первое место».

Уже вышел — как сообщал «Флагшток», наибольшее обращение к медикам из-за гололедных травм было именно в Гомельской области.

Гололедные травмы — у 3 тыс. 33 пострадавших. В больницы госпитализирован 381 пациент.

На опубликованных видео и фото видно, что из-за льда и луж на тротуарах людям приходится идти не по центру дорожек, а по неровных неубранных от снега краям.

Гомельчане в Threads поддержали автора и разделили возмущение:

«Прошла реорганизация ГорСАП. Остановки не убираются. Наледь не посыпают. Сейчас под лужами сплошной лёд. Воде деваться некуда — ливневка заморожена».

«В этом году городские коммунальщики явно не подготовились к такой экстренной суровой погоде. Горы снега, гололедица, не посыпанные тротуары, отсутствие песка с солью. Зато каждый год проводят масштабные бесплатные концерты со звездами, реставрируют дома в центре города и меняют тротуарную плитку по тысячу раз».

«По Крестьянской от Советской до Кирова можно прокатиться. Сплошь вода на льду».

«Шла утром по Победе, от цирка и до БелГУТа, хорошо, что не упала, скользко просто пипец».

«На Мазурова нет льда только вокруг дома, где живет губернатор» [председатель облисполкома Иван Крупко — ред.].

