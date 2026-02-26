Зеленский напомнил, как началась оккупация Крыма, и обратился к партнерам 26.02.2026, 15:00

Владимир Зеленский

Президент Украины записал специальное видео.

В четверг, 26 февраля, Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым. В этот день, по словам президента Украины Владимира Зеленского, и началась война России против Украины.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Он заявил, что ответственность Москвы за войну является одной из гарантий безопасности, одной из «наиболее сильных предпосылок длительного мира».

«Мир, к сожалению, уже имел возможность проверить это 12 лет назад. Российская война против Украины началась с оккупации нашего Крыма, и мир фактически закрыл глаза на это. Тогдашних лидеров не заинтересовали митинги и сопротивление в Крыму и вообще чувства Украины. Мир советовал Украине молчать. Именно поэтому Путин поверил, что он может позволить себе значительно большую войну и более жесткое противостояние с Западом», — сказал он.

Кроме того, глава государства поблагодарил за то, что украинские союзники не признают полуостров территорией государства-террористки, и подчеркнул, что так и должно быть.

«Российское присутствие на нашем полуострове служит только войне и ничему больше. Мир должен быть, а значит, Крым – это Украина, и мир должен признавать этот факт неизменно», – резюмировал он.

День сопротивления Крыму — последние новости

Напомним, ко Дню сопротивления оккупации Крыма украинские патриоты подняли сине-желтые флаги на одной из самых высоких вершин полуострова – Пахкал-Кая. Этот смелый поступок стал мощным напоминанием о том, что Крым – это Украина, а борьба за его освобождение продолжается.

Кроме того, глава государства заявил, что 11 лет назад жители полуострова показали, что готовы сопротивляться российской агрессии. Глава государства отметил храбрость и честность всех, кто не закрыл глаза на оккупацию Россией украинского полуострова, и подчеркнул, что в начале российской агрессии украинцы доказали, что не примут ложь и не сдадут свой дом.

