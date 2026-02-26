Витебчанка пыталась «запустить желудок» вилкой 2 26.02.2026, 15:04

В итоге проглотила её и попала в больницу.

Необычный и опасный случай произошел в Витебске с местной жительницей. Она попыталась самостоятельно справиться с проблемой, которую в быту называют «встал желудок», и едва не получила тяжелые осложнения, рассказали в областной клинической больнице города.

По информации медиков, женщина решила вызвать рвоту при помощи черенка вилки. После нескольких движений столовый предмет застрял в пищеводе. Пришлось вызывать скорую помощь.

Пациентку экстренно доставили в больницу. После обследования её направили в операционную.

Женщине под наркозом частично опустили вилку в желудок, затем разрезали брюшную стенку, чтобы достать инородный предмет.

