26 февраля 2026, четверг, 15:12
Витебчанка пыталась «запустить желудок» вилкой

  26.02.2026, 15:04
Витебчанка пыталась «запустить желудок» вилкой

В итоге проглотила её и попала в больницу.

Необычный и опасный случай произошел в Витебске с местной жительницей. Она попыталась самостоятельно справиться с проблемой, которую в быту называют «встал желудок», и едва не получила тяжелые осложнения, рассказали в областной клинической больнице города.

По информации медиков, женщина решила вызвать рвоту при помощи черенка вилки. После нескольких движений столовый предмет застрял в пищеводе. Пришлось вызывать скорую помощь.

Пациентку экстренно доставили в больницу. После обследования её направили в операционную.

Женщине под наркозом частично опустили вилку в желудок, затем разрезали брюшную стенку, чтобы достать инородный предмет.

