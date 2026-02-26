Эксперт объяснил, почему россияне сами боятся своей ракеты Х-22 26.02.2026, 15:27

3,358

Алексей Гетман

Украина сбивает их, как и любые другие.

Российская ракета Х-22 имеет очень токсичное топливо, которое несет смертельную угрозу. Об этом в эфире Radio NV сказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетман.

Отвечая на вопрос об использовании российскими оккупантами ракет Х-22, он отметил, что это «очень старая ракета».

«Она мощная, там почти тонна взрывчатки. Но ее не любят непосредственно в России, потому что там очень токсичное ракетное топливо. Там противогазы, изолирующие костюмы, когда заправляют ракеты. Если пролилось немного жидкости, когда заправляют ракету, и кто-то был незащищен, то сразу человек погибнет», - сказал Гетьман.

Он добавил, что эта ракета изготавливалась как противокорабельная, как «убийца авианосцев».

«Россияне любят такие пафосные фразы. Она тяжелая, она не очень дальнобойная. Но нам было трудно ее перехватывать, потому что она скоростная. Но сейчас и Х-22 мы сбиваем так же, как и «Калибры», «Цирконы», - все, что летит», - подчеркнул эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com