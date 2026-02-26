Что изменится в Беларуси с 1 марта? 2 26.02.2026, 15:35

2,126

Многие из изменений затронут кошельки.

Повышение тарифов на коммуналку, запрет платежей в иностранных онлайн-казино и запрет на ловлю щуки — первый месяц весны 2026 года принесет немало новшеств. Smartpress рассказывает, что изменится с 1 марта и как это отразится на белорусах.

Вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Одним из наиболее ощутимых для населения мартовских изменений станет рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Плановое повышение, изначально запланированное на 1 января, было перенесено на 1 марта из-за сильных январских морозов: чтобы ценник за отопление паре с новыми тарифами не ударил по нашим кошелькам. Повышение ограничено пределами в пол базовой величины (примерно 22,5 рубля в расчете на типичную семью из трех человек в двухкомнатной квартире площадью 48 кв. м).

Повышение разделено на два этапа: с 1 марта — на большинство услуг, а с 1 июня — на теплоснабжение и горячую воду.

Конкретные изменения зависят от региона. Так, в Минске стоимость кубометра воды вырастет с 1,7858 до 2,0248 рубля, водоотведение — с 0,9586 до 1,1295 руб. Техническое обслуживание лифтов при субсидируемых тарифах увеличится с 0,0902 до 0,1034 рубля за кв. м жилплощади, при полной оплате — с 0,0975 до 0,1131 руб.

Эти изменения отразятся в жировках за март, которые граждане получат в апреле.

Станет проще регистрировать недвижимость

Принцип полной экстерриториальности для регистрации прав на недвижимость (квартиры, дома, земельные участки) вводится в Беларуси с 1 марта. Это означает, что теперь заявление и документы можно подать в любой территориальной организации по государственной регистрации, независимо от места расположения объекта.

Ранее это действовало только в Минске и Минской области; теперь — по всей стране. Изменения внесены постановлением Государственного комитета по имуществу № 29 от 5 февраля 2026 года и применяются к физическим и юридическим лицам.

По задумке, это должно упростить процесс регистрации для граждан с объектами недвижимости в разных регионах и сократить время на поездки.

Усилят контроль за движением импортных товаров

С 1 марта будет расширен перечень товаров, подлежащих обязательной прослеживаемости. В список добавлена бытовая техника: стиральные и посудомоечные машины, пылесосы (включая роботов), утюги, кухонные комбайны, электрические чайники, мультиварки, микроволновые печи, варочные панели, дрели, фены для волос, телевизоры (в том числе бывшие в употреблении).

Ранее в списке присутствовали лишь холодильники и морозильники, шины и покрышки и велотовары.

Прослеживаемость товаров — это система контроля движения импортных товаров от границы до конечного потребителя через электронные накладные. Для обычных покупателей это означает гарантию приобретения легального, качественного товара и защиту от подделок и контрафакта.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны провести инвентаризацию остатков товаров, попавших в список по состоянию на 1 марта, и подать сведения в Министерство по налогам и сборам (МНС) до 31 марта.

Ужесточат правила расследования несчастных случаев на производстве

Обновленные Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (постановление Совета Министров № 660 от 21 ноября 2025 года) вступят в силу с 1 марта.

В новой версии Правил расширен круг лиц для обязательного расследования: теперь в него будут включены самозанятые, ИП, студенты на практике, осужденные, которых привлекли к работе, и стажеры.

Кроме того, будут изменены условия, при которых несчастный случай может быть квалифицирован как непроизводственный (то есть без страховых выплат). Если раньше вывод, что несчастный случай обусловлен исключительно состоянием здоровья, мог быть сделан на основании опроса самого потерпевшего, показаний свидетелей несчастного случая и родственников потерпевшего, то теперь обязательны документы организации здравоохранения или записи камер видеонаблюдения.

Вводится запрет на платежи в иностранные онлайн-казино

С 11 марта вступают в действие ключевые положения указа Лукашенко № 226 от 6 июня 2025 года о виртуальных игорных заведениях (ВИЗ). Этот документ направлен на упорядочение ведения игорного бизнеса и усиление контроля за его деятельностью.

В частности, вводится запрет на платежи в иностранные онлайн-казино: банки-эмитенты банковских платежных карточек будут отказывать клиентам-гражданам Беларуси в осуществлении подобных операций. Эта мера направлена на предотвращение нелегального оттока средств и снижение рисков для самих игроков.

Также изменяются правила идентификации участников азартных игр. Теперь зарегистрироваться в онлайн-казино можно только при личном посещении реального игорного заведения или через видеосеанс в интернете. Запрещается участие в электронных мгновенных лотереях для лиц младше 18 лет и тех, кто ограничен в посещении игорных заведений по решению суда или по собственному заявлению из-за игровой зависимости.

Начинается нерестовый запрет на ловлю щуки

С первого дня марта в большинстве регионов (Брестская, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области) вводится ежегодный нерестовый запрет на ловлю щуки обыкновенной. Запрет продлится до 15 апреля.

Запрет касается как любительской, так и промысловой рыбалки и принимается для защиты популяции щуки во время нереста, когда рыба становится уязвимой и идет на мелководье. Нарушение влечет штраф до 30 базовых величин (1350 рублей) для физических лиц, конфискацию орудий лова и возможную компенсацию вреда экосистеме, рассчитываемую по таксам за незаконный вылов. Если щука поймана случайно во время разрешенной рыбалки на другие виды, её необходимо немедленно отпустить обратно в воду с минимальным вредом.

В Витебской области запрет вступит в силу с 9 марта и продлится по 25 апреля. Это связано с климатическими особенностями региона и более поздним таянием льда.

