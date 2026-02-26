В Колумбии по запросу США задержали кремлевского киллера 26.02.2026, 15:50

3,200

Экс-спецназовца ФСБ обвиняют в подготовке заказных убийств в Европе.

В Колумбии задержали гражданина России Дениса Алимова, которого США объявили в международный розыск по обвинению в подготовке заказных убийств в Европе, сообщает El Pais.

Задержание произошло 24 февраля в аэропорту Боготы, куда россиянин прибыл рейсом Turkish Airlines и откуда он собирался отправиться в Картахену — популярный среди туристов город в стране. Сразу после прибытия рейса Алимова приняли сотрудники Интерпола и Управления уголовных расследований (DIJIN) Колумбии. «Человек был успешно обнаружен и задержан», — отметили правоохранители, добавив, что готовились к тому, что он может прилететь в страну по поддельным документам, чтобы избежать ареста.

Согласно проведенному в США расследованию, 42-летний Алимов в период с октября 2024-го по март 2025 года участвовал в заговоре с целью убийства двух «известных европейских деятелей», однако кого именно — не уточнялось. В частности, он оплатил $60 тыс. расходов наемников и обещал выплатить по $1,5 млн за каждое совершенное убийство. Одного из сообщников россиянина арестовали в марте 2025 года в Нью-Йорке. После этого Алимов стал фигурантом дела, которое рассматривал суд США по Южному округу штата Нью-Йорк. 18 декабря суд выдал ордер на арест Алимова по обвинению в сговоре с целью совершения похищения и убийства людей, а также в оказании материальной поддержки террористов.

По данным ВЧК-ОГПУ, Алимов как минимум до 2022 года служил в воинской части 35690, которая является Центром спецназначения ФСБ, а также базой спецподразделения «Вымпел». У Алимова был позывной «Ариец». Он также мог специализироваться на подводных операциях. В Интерполе отметили, что россиянин был передан Управлению по международным делам генеральной прокуратуры Колумбии. Идет подготовка к его экстрадиции в США, где ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В марте 2022 года правоохранительные органы Колумбии арестовали россиянина Сергея Вагина, которого ЦРУ обвиняло в шпионаже и вмешательстве в выборы президента. Через три года доказательства этого так и не были представлены и Вагина освободили из-под стражи. В феврале этого года колумбийские власти передали Москве обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере россиянина, который покинул Россию в 2023 году и был объявлен в международный розыск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com