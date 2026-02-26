Сикорский в Сейме Польши призвал быть готовыми к такой войне, какую «помнят наши деды» 1 26.02.2026, 16:02

Радослав Сикорский

Кремль продолжит испытывать границы.

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский, выступая в Сейме, призвал готовить страну к сценариям войны, подобной по масштабу войнам ХХ века.

Об этом сообщает RMF24.

Сикорский в выступлении в Сейме в присутствии президента Кароля Навроцкого, экс-президента Александра Квасьневского и премьера Дональда Туска, в дополнение к другим топ-чиновникам Польши и дипломатам говорил о войне в Украине и угрозах для Польши и всей Европы в условиях новых геополитических реалий.

Сикорский напомнил оценки ряда представителей европейских разведок о том, что Россия уже достаточно скоро может решиться атаковать страны НАТО, а также акцентировал внимание на том, что в последние годы в Европе растет количество странных инцидентов и диверсий – в том числе и в Польше.

Он также напомнил о разовом массовом вторжении в Польшу российских БПЛА и об управляемой Россией кампании дезинформации, которой пыталась обвинить в этом Украину и НАТО – как и после диверсии на железнодорожной ветке возле Люблина.

Глава МИД отметил, что нужно быть готовыми к войне «таких масштабов, которую видели наши деды и прадеды».

Радослав Сикорский отметил, что Кремль, скорее всего, продолжит «испытывать границы», и Польша в этой ситуации должна объединяться и укреплять устойчивость – в том числе против манипулятивного информационного влияния.

Сикорский отметил, что осознание опасности может либо парализовать, либо мобилизовать, и Польша не может позволить себе «паралич» и успокоения, что это «не ее война».

Он также напомнил, что среди погибших в результате войны гражданских лиц была и гражданка Польши, 7-летняя Амелия, которая погибла со своей мамой в Тернополе.

«Путин не хочет мира, только капитуляции... Если бы Украина потерпела поражение, угроза со стороны России не только не уменьшится, а наоборот, возрастет», – подчеркнул он.

Он также предупредил, что агрессия России против стран восточного фланга НАТО очень дорого обойдется этим государствам.

