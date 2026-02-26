закрыть
С 1 июля для некоторых белорусов увеличат налоги

  • 26.02.2026, 16:08
Кого это затронет?

В налоговое законодательство внесены изменения, касающиеся самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Главное новшество: с 1 июля минимальный налог на профессиональный доход (НПД) составит 45 рублей в месяц. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Это означает, что даже при небольшом заработке заплатить меньше установленного минимума будет невозможно. Например, в августе 2026 года плательщик НПД заработал 100 рублей. По ставке 10% сумма налога составила бы 10 рублей, однако к уплате предъявят 45 рублей, так как эта сумма ниже установленного минимума.

Власти поясняют, что изменения направлены на тех, кто формально числится самозанятым, но фактически не ведёт полноценную деятельность. Цель нововведения — обеспечить более равномерное участие самозанятых в финансировании государственных расходов.

Применение режима прекращается, если налог не уплачивается три раза подряд в установленные сроки. Вернуться к НПД можно будет не раньше, чем через шесть месяцев. Уплата налога обязательна до 22 числа месяца, следующего за отчетным.

Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена доплата единого налога в размере 6% с суммы превышения выручки над 40-кратной величиной единого налога.

