26 февраля 2026, четверг, 16:54
Последний день зимы порадует белорусов теплом

  • 26.02.2026, 16:27
До +8.

В пятницу, 27 февраля, в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Белгидромет. Преимущественно осадков не будет, однако ночью и утром местами возможны слабый туман и гололед, на отдельных дорогах — гололедица. Ветер южный: ночью слабый или умеренный, днем — умеренный.

Температура ночью составит от -1 °C на западе до -12 °C на востоке страны. Днем воздух прогреется до -1…+5 °C, в западных районах — до 6–8 °C.

В субботу и воскресенье осадки почти не ожидаются, лишь ночью местами на северо-востоке, а днем — в северо-западных районах возможны небольшие кратковременные осадки. Ветер юго-западный и западный, умеренный.

Ночные температуры составят от -6…-8 °C на юго-востоке до +2 °C на западе. Днем ожидается 2–8 °C, а на западе страны прогнозируют 9–13 °C.

