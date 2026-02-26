Последний день зимы порадует белорусов теплом
- 26.02.2026, 16:27
До +8.
В пятницу, 27 февраля, в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Белгидромет. Преимущественно осадков не будет, однако ночью и утром местами возможны слабый туман и гололед, на отдельных дорогах — гололедица. Ветер южный: ночью слабый или умеренный, днем — умеренный.
Температура ночью составит от -1 °C на западе до -12 °C на востоке страны. Днем воздух прогреется до -1…+5 °C, в западных районах — до 6–8 °C.
В субботу и воскресенье осадки почти не ожидаются, лишь ночью местами на северо-востоке, а днем — в северо-западных районах возможны небольшие кратковременные осадки. Ветер юго-западный и западный, умеренный.
Ночные температуры составят от -6…-8 °C на юго-востоке до +2 °C на западе. Днем ожидается 2–8 °C, а на западе страны прогнозируют 9–13 °C.