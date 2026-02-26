История о том, как Небензя Бензей стал 2 Валерий Чалый

26.02.2026, 16:39

Василий Небензя

Лучше бы он этого не делал.

Что касается того, как Небензя с трибуны СБ ООН вдруг по глупой собственной инициативе решил использовать свою фамилию и свою возможную казацкую родословную (которую он вряд ли точно знает) в попытке продвинуть еще раз российский нарратив об «одном народе», то это еще будет иметь для него последствия...

Лучше бы он этого не делал, потому что выглядеть большим военным преступником, чем российский руководитель, чтобы сохранить свое насиженное место в США, это, пожалуй, уже не поможет.

Хуже может быть только так, как с одним из его предшественников по должности произошло. Хотя по сей день свое услужливое подданство и показательную преданность царю он демонстрировал с большим рвением. Очень ему не до смеха было после случившегося на одном из заседаний российской внешней пропагандистской верхушки.

Напомню историю, когда на встрече Путина с послами 19 июля 2018 года Небензя не на шутку разозлил российского руководителя, использовав в своем выступлении цитату президента США Гарри Трумэна, а не своего повелителя.

Не забыв отомстить, уже в завершение встречи российский повелитель в своем стиле громко спросил: «А почему фамилия представителя России в ООН Небензя? Давайте просто – Бензя!»

Валерий Чалый, «Фейсбук»

