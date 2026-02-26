Врач назвала главные условия для крепкого сна 3 26.02.2026, 17:08

3,136

Их два.

Для крепкого сна важны ранний ужин и стабильный режим дня. Об этом рассказала врач Сара Марин из Медицинского центра университета Раша в интервью изданию Infobae.

По словам специалиста, поздний ужин мешает организму полноценно подготовиться ко сну. Вместо того чтобы переходить в режим отдыха, тело продолжает активно переваривать пищу. Это может нарушать работу эндокринной системы и сбивать циркадные ритмы — внутренние биологические часы, регулирующие сон и бодрствование. Врач посоветовала ужинать не позднее девяти часов вечера.

Еще одной распространенной ошибкой Марин назвала нерегулярное время подъема. Если человек в будние дни просыпается, например, в восемь утра, а в выходные спит до полудня, организм теряет стабильные ориентиры. В результате циркадные ритмы снова нарушаются, что отражается на качестве сна и самочувствии.

При этом попытки «отоспаться» в выходные не компенсируют накопленный недосып, подчеркнула врач. По ее словам, гораздо эффективнее поддерживать постоянный режим и ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время каждый день.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com