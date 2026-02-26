Борис Джонсон: Я не согласен с Трампом во всем 26.02.2026, 17:16

Борис Джонсон

Заявления, что «Украина начала войну», — это безумие.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью NV рассказал, почему он не согласен с президентом США Дональдом Трампом, однако верит в его возможности.

«Я не согласен с ним во всем. Я, конечно, не согласен с ним относительно изменения климата, пошлин и многих других вещей. Я не согласен с ним относительно причин войны в Украине. Я считаю, что говорить, будто Украина начала войну, — это безумие. Это просто отвратительно, — сказал Джонсон, — Но я считаю, что Трамп — это человек, который может достигать результатов».

Британский экс-премьер напомнил, что в 2018 году, во время своего первого президентского срока, Трамп предоставил Украине противотанковые ракеты «Джавелин». А во время второго ввел пошлины для стран, которые покупают российские нефтепродукты, заключил соглашение с Индией об отказе от покупки нефти и газа, а также из-за нарушения санкций захватил в Атлантике судно «Маринера», которое шло под российским флагом.

«Итак, Трамп — это человек, который может исправить ситуацию, если будет достаточно сильным. Это означает больше санкций, больше оружия для Украины, предоставление украинцам денег из [замороженных] активов Путина и конфискация теневого флота — это было бы замечательно», — уверен британский политик.

